Mayoría de jugadores de Peñarol en la convocatoria de Gerardo Jauri para jugar con Argentina y Cuba en Eliminatorias de básquetbol

El entrenador de la selección uruguaya de básquetbol Gerardo Jauri dio a conocer en las últimas horas el plantel con el que afrontará la segunda ventana de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027.
El viernes 27 de febrero, Uruguay visitará a Argentina en el estadio de Obras Sanitarias, en Buenos Aires mientras que el lunes 2 de marzo lo hará con Cuba que fijó su localía en el Arena Roberto Durán de Ciudad de Panamá.
Jugadores convocados por Gerardo Jauri
|Jugador
| Posición
| Equipo
|Bruno Fitipaldo
|Base
|La Laguna Tenerife (España)
| Luciano Parodi
|Base
|Nacional
| Lucas Capalbo
|Base
|Fibwi Palma (España)
| Facundo Terra
|Base
|Defensor Sporting
| Joaquín Rodríguez
|Ayuda base
|Casademont Zaragoza (España)
| Santiago Véscovi
|Ayuda base
|Peñarol
| Nicola Pomoli
|Ayuda base
|Peñarol
| Emiliano Serres
|Alero
|Peñarol
| Nicolás Martínez
|Alero
|Malvín
| Joaquín Taboada
|Alero
|San Pablo Burgos (España)
| Gonzalo Iglesias
|Ala-pívot
|Biguá
| Martín Rojas
|Ala-pívot
|Peñarol
| Juan Ignacio Ducasse
|Ala-pívot
|Unión Atlética
| Mateo Bianchi
|Pívot
|Defensor Sporting
| Pablo Gómez
|Pívot
|Nacional
Como invitados estarán Matías Espinosa y Matías Benítez.
Uruguay abrió las Eliminatorias ganándole a Panamá de visitante por 93-60 el pasado 27 de noviembre y tres días después superó al mismo rival en el Antel Arena por 82-80.
Con respecto al plantel que jugó esa primera ventana no está en la convocatoria Theo Metzger y se suman Bruno Fitipaldo, Facundo Terra, Emiliano Serres y Pablo Gómez.
Argentina le ganó 80-68 a Panamá en La Habana y 105-49 en Obras.
|Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Perdidos
| Goles a favor
| En contra
|Argentina
|4
|2
|2
|0
|185
|117
| Uruguay
|4
|2
|2
|0
|177
|142
| Panamá
|2
|2
|0
|2
|142
|177
| Cuba
|2
|
|0
|2
|117
|185
Nacional juega el 6 de marzo por Basketball Champions League Américas
El miércoles 4 de marzo, Nacional viajará a Medellín para jugar la ida de cuartos de final ante Paisas Basketball Club, actual campeón de Colombia.
El partido se jugará el viernes 6 a la hora 21.40 en el Coliseo Ivan de Bedout de Medellín.
La revancha será el sábado 14 de marzo en el Estadio 8 de Junio de Paysandú y en caso de que la serie quede igualada se definirá también en Paysandú.
Esos días de diferencia entre el partido de Uruguay y Cuba y el de Nacional con Paisas pondrán a una dura prueba física a Luciano Parodi y Pablo Gómez, para el caso de que sean confirmados en la lista que viajará a los partidos de la celeste.