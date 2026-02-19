Mayoría de jugadores de Peñarol en la convocatoria de Gerardo Jauri para jugar con Argentina y Cuba en Eliminatorias de básquetbol

El entrenador de la selección uruguaya de básquetbol Gerardo Jauri dio a conocer en las últimas horas el plantel con el que afrontará la segunda ventana de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El viernes 27 de febrero, Uruguay visitará a Argentina en el estadio de Obras Sanitarias, en Buenos Aires mientras que el lunes 2 de marzo lo hará con Cuba que fijó su localía en el Arena Roberto Durán de Ciudad de Panamá.

Como invitados estarán Matías Espinosa y Matías Benítez .

Uruguay abrió las Eliminatorias ganándole a Panamá de visitante por 93-60 el pasado 27 de noviembre y tres días después superó al mismo rival en el Antel Arena por 82-80 .

LUB Welcome sorprendió a Biguá y lo sacó de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol: conocé los cuatro partidos que se juegan este jueves

LUB Así se juega la última fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol, con seis equipos empatados que pelean por cuatro cupos en la Liguilla: días, horarios y canchas

Con respecto al plantel que jugó esa primera ventana no está en la convocatoria Theo Metzger y se suman Bruno Fitipaldo, Facundo Terra, Emiliano Serres y Pablo Gómez.

Argentina le ganó 80-68 a Panamá en La Habana y 105-49 en Obras.

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Goles a favor En contra Argentina 4 2 2 0 185 117 Uruguay 4 2 2 0 177 142 Panamá 2 2 0 2 142 177 Cuba 2 0 2 117 185

Nacional juega el 6 de marzo por Basketball Champions League Américas

El miércoles 4 de marzo, Nacional viajará a Medellín para jugar la ida de cuartos de final ante Paisas Basketball Club, actual campeón de Colombia.

El partido se jugará el viernes 6 a la hora 21.40 en el Coliseo Ivan de Bedout de Medellín.

La revancha será el sábado 14 de marzo en el Estadio 8 de Junio de Paysandú y en caso de que la serie quede igualada se definirá también en Paysandú.

Esos días de diferencia entre el partido de Uruguay y Cuba y el de Nacional con Paisas pondrán a una dura prueba física a Luciano Parodi y Pablo Gómez, para el caso de que sean confirmados en la lista que viajará a los partidos de la celeste.