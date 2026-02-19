Dólar
SELECCIÓN

Mayoría de jugadores de Peñarol en la convocatoria de Gerardo Jauri para jugar con Argentina y Cuba en Eliminatorias de básquetbol

Mirá la lista de jugadores que convocó Gerardo Jauri para la segunda ventana de Eliminatorias para el Mundial de básquetbol y la complicación que se le genera a Nacional en su calendario de Basketball Champions League Americas

19 de febrero 2026 - 18:37hs
Selección uruguaya de básquetbol

Selección uruguaya de básquetbol

Foto: FIBA

El entrenador de la selección uruguaya de básquetbol Gerardo Jauri dio a conocer en las últimas horas el plantel con el que afrontará la segunda ventana de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027.

El viernes 27 de febrero, Uruguay visitará a Argentina en el estadio de Obras Sanitarias, en Buenos Aires mientras que el lunes 2 de marzo lo hará con Cuba que fijó su localía en el Arena Roberto Durán de Ciudad de Panamá.

Jugadores convocados por Gerardo Jauri

Jugador Posición Equipo
Bruno Fitipaldo Base La Laguna Tenerife (España)
Luciano Parodi Base Nacional
Lucas Capalbo Base Fibwi Palma (España)
Facundo Terra Base Defensor Sporting
Joaquín Rodríguez Ayuda base Casademont Zaragoza (España)
Santiago Véscovi Ayuda base Peñarol
Nicola Pomoli Ayuda base Peñarol
Emiliano Serres Alero Peñarol
Nicolás Martínez Alero Malvín
Joaquín Taboada Alero San Pablo Burgos (España)
Gonzalo Iglesias Ala-pívot Biguá
Martín Rojas Ala-pívot Peñarol
Juan Ignacio Ducasse Ala-pívot Unión Atlética
Mateo Bianchi Pívot Defensor Sporting
Pablo Gómez Pívot Nacional

Como invitados estarán Matías Espinosa y Matías Benítez.

Santiago Vidal y Agustín Méndez
LUB

Así se juega la última fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol, con seis equipos empatados que pelean por cuatro cupos en la Liguilla: días, horarios y canchas

La hinchada y los jugadores de Welcome celebran la victoria contra Biguá
LUB

Welcome sorprendió a Biguá y lo sacó de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol: conocé los cuatro partidos que se juegan este jueves

Con respecto al plantel que jugó esa primera ventana no está en la convocatoria Theo Metzger y se suman Bruno Fitipaldo, Facundo Terra, Emiliano Serres y Pablo Gómez.

Argentina le ganó 80-68 a Panamá en La Habana y 105-49 en Obras.

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Goles a favor En contra
Argentina 4 2 2 0 185 117
Uruguay 4 2 2 0 177 142
Panamá 2 2 0 2 142 177
Cuba 2 0 2 117 185

Nacional juega el 6 de marzo por Basketball Champions League Américas

El miércoles 4 de marzo, Nacional viajará a Medellín para jugar la ida de cuartos de final ante Paisas Basketball Club, actual campeón de Colombia.

El partido se jugará el viernes 6 a la hora 21.40 en el Coliseo Ivan de Bedout de Medellín.

La revancha será el sábado 14 de marzo en el Estadio 8 de Junio de Paysandú y en caso de que la serie quede igualada se definirá también en Paysandú.

Esos días de diferencia entre el partido de Uruguay y Cuba y el de Nacional con Paisas pondrán a una dura prueba física a Luciano Parodi y Pablo Gómez, para el caso de que sean confirmados en la lista que viajará a los partidos de la celeste.

Temas:

selección uruguaya de básquetbol

