Emotivo triunfo de Uruguay contra Panamá para redondear un arranque perfecto en las Eliminatorias para el Mundial de básquetbol

La selección uruguaya de básquetbol derrotó este domingo 84-82 a Panamá en el Antel Arena en la segunda fecha D de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027. El equipo de Gerardo Jauri sumó así si segunda victoria en dos partidos.

El pasado jueves, Uruguay le ganó 93-60 a Panamá como visitante con una actuación aplastante.

Sin embargo, este domingo Panamá fue otro equipo, peleó el partido con una actitud totalmente distinta y contó con un Jhivvan Jackson que fue imparable con 29 puntos , 6 rebotes y 4 asistencias.

Panamá dominó claramente el rebote (44 y 35) y se hizo fuerte en esa faceta del juego.

Uruguay anotó 34% en triples con 12 de 35 aciertos.

Joaquín Rodríguez fue el mejor de Uruguay, el más parejo y el que sostuvo en todo momento al equipo.

Metió 29 puntos, bajó 10 rebotes y acertó 5 de 11 en triples.

Sobre el final crecieron en forma exponencial Santiago Véscovi y Luciano Parodi.

Véscovi cerró la noche con 16 puntos con 6 asistencias, 6 robos y 4 rebotes.

Parodi metió 11 puntos y dio 7 asistencias.

En la última jugada del partido, Martín Rojas metió los dos puntos ganadores.

El partido

Primer cuarto: Uruguay 21-19

Segundo cuarto: Panamá 41-40

Tercer cuarto: Panamá 64-61

Final: Uruguay 84-82

La próxima ventana de Uruguay en Eliminatorias

El viernes 27 de febrero, Uruguay visitará a Argentina y el lunes 2 de marzo lo hará con Cuba en La Habana.

Argentina debutó con triunfo ante Cuba de visitante y ahora volverán a jugar con Argentina de local.