Emotivo triunfo de Uruguay contra Panamá para redondear un arranque perfecto en las Eliminatorias para el Mundial de básquetbol

La selección uruguaya de básquetbol derrotó este domingo 84-82 a Panamá en el Antel Arena en la segunda fecha D de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027. El equipo de Gerardo Jauri sumó así si segunda victoria en dos partidos.
El pasado jueves, Uruguay le ganó 93-60 a Panamá como visitante con una actuación aplastante.
Sin embargo, este domingo Panamá fue otro equipo, peleó el partido con una actitud totalmente distinta y contó con un Jhivvan Jackson que fue imparable con 29 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.
Panamá dominó claramente el rebote (44 y 35) y se hizo fuerte en esa faceta del juego.
Uruguay anotó 34% en triples con 12 de 35 aciertos.
Joaquín Rodríguez fue el mejor de Uruguay, el más parejo y el que sostuvo en todo momento al equipo.
Metió 29 puntos, bajó 10 rebotes y acertó 5 de 11 en triples.
Sobre el final crecieron en forma exponencial Santiago Véscovi y Luciano Parodi.
Véscovi cerró la noche con 16 puntos con 6 asistencias, 6 robos y 4 rebotes.
Parodi metió 11 puntos y dio 7 asistencias.
En la última jugada del partido, Martín Rojas metió los dos puntos ganadores.
El partido
Primer cuarto: Uruguay 21-19
Segundo cuarto: Panamá 41-40
Tercer cuarto: Panamá 64-61
Final: Uruguay 84-82
Mirá acá las estadísticas del partido.
La próxima ventana de Uruguay en Eliminatorias
El viernes 27 de febrero, Uruguay visitará a Argentina y el lunes 2 de marzo lo hará con Cuba en La Habana.
Argentina debutó con triunfo ante Cuba de visitante y ahora volverán a jugar con Argentina de local.