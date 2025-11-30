Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / ELIMINATORIAS

Emotivo triunfo de Uruguay contra Panamá para redondear un arranque perfecto en las Eliminatorias para el Mundial de básquetbol

Uruguay remó todo el partido de atrás contra Panamá pero le ganó en el último segundo con doble de Martín Rojas; Santiago Véscovi y Luciano Parodi fueron claves en el cierre

30 de noviembre 2025 - 23:58hs
Luciano Parodi y Jhivvan Jackson

Luciano Parodi y Jhivvan Jackson

Foto: Gastón Britos/Focouy
Akil Mitchell y Martín Rojas

Akil Mitchell y Martín Rojas

Foto: Gastón Britos/Focouy
Luciano Parodi

Luciano Parodi

Foto: Gastón Britos/Focouy
Gonzalo Iglesias&nbsp;

Gonzalo Iglesias 

Foto: Gastón Britos/Focouy
Mateo Bianchi y Eric Romero

Mateo Bianchi y Eric Romero

Foto: Gastón Britos/Focouy
Gerardo Jauri

Gerardo Jauri

Foto: Gastón Britos/Focouy
Santiago Véscovi y Trevor Gaskins

Santiago Véscovi y Trevor Gaskins

Foto: Gastón Britos/Focouy
Joaquín Rodríguez&nbsp;

Joaquín Rodríguez 

Foto: Gastón Britos/Focouy
Santiago Véscovi y Trevor Gaskins

Santiago Véscovi y Trevor Gaskins

Foto: Gastón Britos/Focouy

La selección uruguaya de básquetbol derrotó este domingo 84-82 a Panamá en el Antel Arena en la segunda fecha D de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027. El equipo de Gerardo Jauri sumó así si segunda victoria en dos partidos.

Sin embargo, este domingo Panamá fue otro equipo, peleó el partido con una actitud totalmente distinta y contó con un Jhivvan Jackson que fue imparable con 29 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.

Panamá dominó claramente el rebote (44 y 35) y se hizo fuerte en esa faceta del juego.

Jarell Eddie y Joaquín Rodríguez
ELIMINATORIAS

La selección uruguaya de básquetbol debuta en las Eliminatorias para el Mundial 2027 con Panamá, ¿qué chances tiene de clasificar?

Luciano Parodi
ELIMINATORIAS

La selección uruguaya de básquetbol tuvo un notable debut por Eliminatorias al golear de visitante a Panamá por 93-60

Uruguay anotó 34% en triples con 12 de 35 aciertos.

Joaquín Rodríguez fue el mejor de Uruguay, el más parejo y el que sostuvo en todo momento al equipo.

Metió 29 puntos, bajó 10 rebotes y acertó 5 de 11 en triples.

Sobre el final crecieron en forma exponencial Santiago Véscovi y Luciano Parodi.

Véscovi cerró la noche con 16 puntos con 6 asistencias, 6 robos y 4 rebotes.

Parodi metió 11 puntos y dio 7 asistencias.

En la última jugada del partido, Martín Rojas metió los dos puntos ganadores.

El partido

Primer cuarto: Uruguay 21-19

Segundo cuarto: Panamá 41-40

Tercer cuarto: Panamá 64-61

Final: Uruguay 84-82

Mirá acá las estadísticas del partido.

La próxima ventana de Uruguay en Eliminatorias

El viernes 27 de febrero, Uruguay visitará a Argentina y el lunes 2 de marzo lo hará con Cuba en La Habana.

Argentina debutó con triunfo ante Cuba de visitante y ahora volverán a jugar con Argentina de local.

Temas:

selección uruguaya de básquetbol Panamá Antel Arena

Seguí leyendo

Las más leídas

Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía
LIGA AUF URUGUAYA

¡Nacional campeón! Con un golazo de Christian Ebere derrotó 1-0 a Peñarol y después de tres años, ganó la Liga AUF Uruguaya 2025

Emanuel Gularte de Peñarol ante Christian Ebere de Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya
FINALES DE LA LIGA AUF URUGUAYA

¿A qué hora juegan hoy Nacional vs Peñarol por la segunda final de la Liga AUF Uruguaya y dónde verlo?

Ignacio Ruglio
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

Ignacio Ruglio se quejó en sus estados de Whatsapp del penal que entiende no le cobraron a favor de Leo Fernández, en la finalísima Nacional vs Peñarol

Gustavo Tejera
CLÁSICO

VIDEO: La polémica del clásico Nacional vs Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya, ¿fue penal de Diego Romero sobre Leonardo Fernández?

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos