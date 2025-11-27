¿A qué hora juega hoy la selección uruguaya de básquetbol por Eliminatorias ante Panamá y por dónde verlo?

Selección uruguaya de básquetbol Foto: @fubbuy

La selección uruguaya de básquetbol inicia este jueves su camino en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar. La celeste, dirigida por Gerardo Jauri, se enfrenta con Panamá en condición de visitante.

¿A qué hora juegan Panamá vs Uruguay por las Eliminatorias de básquetbol? El partido se jugará desde la hora 22.40 de Uruguay en el el Arena Roberto Durán de la Ciudad de Panamá con el arbitraje de Roberto Vázquez de Puerto Rico, Anthony Jason de Canadá y Claudio Osorio de Chile.

El cotejo comenzará a la hora local 20.40.

Por dónde ver Panamá vs Uruguay por las Eliminatorias de básquetbol El trascendente encuentro será televisado por DSports en cable y Courtside 1891 que es el canal streaming de FIBA que desde noviembre de 2024 está asociado con DAZN. Esta plataforma ofrece una suscripción mensual a US$ 9,99 y otra anual a US$ 29,99.

Mirá en esta nota el plantel de Uruguay, el fixture y las posibilidades de la celeste de volver a clasificar a un Mundial, algo que no se consigue desde España 1986.