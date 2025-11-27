Dólar
Compra 38,40 Venta 40,80

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / ELIMINATORIAS

¿A qué hora juega hoy la selección uruguaya de básquetbol por Eliminatorias ante Panamá y por dónde verlo?

Mirá a qué hora debuta Uruguay este jueves por las Eliminatorias de básquetbol y cuáles son las opciones para ver el partido contra Panamá

27 de noviembre 2025 - 16:27hs
Selección uruguaya de básquetbol

Selección uruguaya de básquetbol

Foto: @fubbuy

La selección uruguaya de básquetbol inicia este jueves su camino en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar. La celeste, dirigida por Gerardo Jauri, se enfrenta con Panamá en condición de visitante.

¿A qué hora juegan Panamá vs Uruguay por las Eliminatorias de básquetbol?

El partido se jugará desde la hora 22.40 de Uruguay en el el Arena Roberto Durán de la Ciudad de Panamá con el arbitraje de Roberto Vázquez de Puerto Rico, Anthony Jason de Canadá y Claudio Osorio de Chile.

El cotejo comenzará a la hora local 20.40.

Por dónde ver Panamá vs Uruguay por las Eliminatorias de básquetbol

El trascendente encuentro será televisado por DSports en cable y Courtside 1891 que es el canal streaming de FIBA que desde noviembre de 2024 está asociado con DAZN. Esta plataforma ofrece una suscripción mensual a US$ 9,99 y otra anual a US$ 29,99.

Santiago Véscovi y Luciano Parodi
LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: Nacional y Peñarol siguen su marcha triunfal y el torneo entra en un parate por la selección

Jarell Eddie y Joaquín Rodríguez
ELIMINATORIAS

La selección uruguaya de básquetbol debuta en las Eliminatorias para el Mundial 2027 con Panamá, ¿qué chances tiene de clasificar?

Temas:

selección uruguaya de básquetbol Panamá

Seguí leyendo

Las más leídas

Federico Valverde tuvo una destacada actuación en Real Madrid en la visita ante Olympiacos por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Las críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras el triunfo de visita de Real Madrid 4-3 sobre Olympiacos por la Champions League

José María Giménez de Atlético de Madrid, celebra su gol y el trinunfo en la hora ante Inter de Milán por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Mirá el golazo de José María Giménez en la hora para la victoria ante Inter de Milán por la Champions League, y el festejo desenfrenado del Cholo Simeone

La foto que subió Darwin Núñez
SELECCIÓN URUGUAYA

El mensaje de Darwin Núñez ante los dichos de que no quiere jugar en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Diego García
JUSTICIA

El mensaje de Diego García tras ser condenado por abuso sexual: "Ser acusado de algo que no hice es una de las heridas más difíciles de llevar"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos