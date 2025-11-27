El mensaje de Darwin Núñez ante los dichos de que no quiere jugar en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Una foto, una palabra y dos emojis. De esa forma, Darwin Núñez , se manifestó en sus redes sociales este jueves, en medio de las reuniones por la continuidad de Marcelo Bielsa al frente de la selección uruguaya en los últimos días y tras los dichos de que el delantero no quisiera jugar en el combinado con el actual entrenador.

“Resiliencia” , escribió el atacante de Al Hilal, con una antigua foto de él celebrando un gol con la celeste y tapándose los oídos .

Además, agregó el emoji de la bandera de Uruguay y el brazo en señal de fuerza.

De esa forma, Darwin Núñez se manifestó en sus redes, específicamente en su cuenta de X, y es el primer jugador celeste en pronunciarse en medio de las crisis que se desató con el entrenador Marcelo Bielsa tras la derrota 5-1 que sufrió el combinado ante Estados Unidos.

La situación llevó a que surgieran versiones de que algunos futbolistas no estaban de acuerdo con la continuidad del entrenador.

Tal como adelantó este martes Referí, los futbolistas del combinado nacional no pidieron la cabeza del entrenador, y el mismo estará en el sorteo del Mundial 2026 el próximo viernes 5 de diciembre.

Marcelo Bielsa y Darwin Núñez con la selección de Uruguay

Bielsa sigue, dijo Ignacio Alonso

El argentino Marcelo Bielsa seguirá al frente de la selección uruguaya de fútbol y la celeste llegará fortalecida al Mundial 2026, tras la crisis que desató la derrota 5-1 en amistoso ante Estados Unidos, dijo el miércoles el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso.

"Sacudió mucho el resultado del otro día (contra Estados Unidos). La madurez y la solidez de cada uno de los futbolistas y los integrantes del cuerpo técnico, resulta fundamental para que las cosas se encaminen. Hay un compromiso de todos por la selección. He tenido conversaciones con jugadores y es brutal la adhesión de ellos al proyecto de la selección nacional. Tenemos un grupo excelente en la selección y a prueba de todo", subrayó Alonso.

La dirigencia sostuvo una extensa reunión con el entrenador y confirmó el apoyo que Bielsa había mencionado el jueves pasado, cuando aseguró que contaba con respaldo y seguía con "la misma fuerza desde el primer día para seguir en la selección hasta el Mundial".

Alonso aseguró que tuvo una buena reunión con el entrenador y que se está "trazando un camino para llegar bien al Mundial". "El entrenador sigue con nosotros", aseveró.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa Marcelo Bielsa en conferencia de prensa Foto: Gastón Britos / FocoUy

"En lo único que estamos todos es en que se levante la selección rumbo al Mundial (...) eso es lo más importante. No hay renunciamientos", dijo a la prensa local a la salida de la reunión.

El jueves pasado, dos días después de sufrir una sorprendente goleada en Tampa a manos de un equipo de Estados Unidos colmado de suplentes, Bielsa llegó a Montevideo y realizó una extensa conferencia de prensa que volvió a cargar con todas las culpas por la humillante derrota.

Además, el rosarino aceptó que fue cuestionado por jugadores por algunas de sus actitudes.

"Soy una persona tímida, soy una persona obsesiva, soy una persona mecanizada, no me gusta el desorden, me siento incómodo en ese escenario (...)evidentemente, humanamente todavía no he logrado una aceptación de este grupo que yo conduzco", señaló.

Uruguay se volverá a reunir en marzo para disputar amistosos de preparación camino al Mundial que a mitad del año próximo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.