/ Nacional / ROCHA

A prisión hombre de 27 años que abusó sexualmente de un niño de 10 años: también producía pornografía infantil

Según detalló la Policía de Rocha, la víctima y el delincuente son familiares

27 de noviembre 2025 - 12:21hs
La Paloma
Foto: Gastón Britos / FocoUy

Un hombre de 27 años fue imputado en las últimas horas en Rocha por el abuso sexual de un familiar de 10 años y la producción de pornografía infantil.

Según detalló la Jefatura de Policía local, el caso salió a la luz el 7 de noviembre a raíz de una denuncia en la seccional Nº11 de La Paloma.

El abuso sexual ocurrió hace varios meses en la casa de un tercer familiar.

Luego de la investigación de la Fiscalía, se dispuso la detención del hombre de iniciales F.J.D.L.L.

En las últimas horas la Justicia lo imputó por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual agravados, un delito continuado de producción de pornografía infantil y un delito de suministro de sustancias estupefacientes.

Se dispuso la prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación.

