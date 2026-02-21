Tras críticas de Alberto Samid, FEMI expresó que "afirmaciones no reflejan la realidad del sistema de salud"

La Federación Médica del Interior (FEMI) cuestionó las declaraciones del empresario argentino Alberto Samid ,y afirmó que se trata de “afirmaciones que no reflejan la realidad del sistema de salud”.

El pronunciamiento se produjo luego de que Samid asegurara públicamente que habría muerto si permanecía en Uruguay recibiendo atención médica.

El empresario de la carne contrajo un virus en Punta del Este y estuvo internado en el Sanatorio Cantegril del departamento de Maldonado, pero luego fue trasladado hasta su país. Tras ser dado de alta, Samid dijo que de haber seguido en Uruguay estaría "en un cajón" .

Este sábado, FEMI publicó un comunicado donde expresó el "firme respaldo a las médicas y médicos del país". "Las generalizaciones, que desacreditan la labor médica , generan desinformación y afectan injustamente la confianza de la población", agregó la institución médica.

A su vez, la institución "apoya el posicionamiento institucional de la Unión Médica de Maldonado", quienes consideraron las "recientes declaraciones públicas contienen afirmaciones inexactas y descalificaciones hacia el sistema de salud uruguayo".

"La crítica responsable y basada en evidencia siempre es bienvenida y necesaria para mejorar. Sin embargo, rechazamos categóricamente expresiones que desinforman o desvalorizan el trabajo de quienes sostienen diariamente la atención sanitaria", agregaron los médicos de Maldonado.

Días atrás, la directora de Salud del Ministerio de Salud Pública, Fernanda Nozar, ya le había respondido a Samid, aunque no aludió explícitamente al caso porque defendió la necesidad de preservar la confidencialidad de las historias clínicas particulares.

Nozar señaló que el "sistema de salud uruguayo es reconocido regional e internacionalmente por su alta calidad asistencial", así como la "formación de sus profesionales y su infraestructura tecnológica de vanguardia". Y reivindicó la "preservación de la vida" como "prioridad absoluta". "Todo paciente que ingresa a nuestras instituciones recibe la atención necesaria bajo estándares internacionales para asegurar su estabilidad antes de cualquier traslado", escribió la directora de Salud en redes.

Sin embargo, ante afirmaciones recientes que requieren precisión, señalamos: — Fernanda Nozar (@FERNANDANOZAR) February 19, 2026

Samid había solicitado ser trasladado a Argentina en un avión sanitario para que sus médicos pudieran atenderlo y determinar qué virus había contraído, algo que en Uruguay aseguró que no podían dilucidar.

"Contraje un virus uruguayo que no saben qué es", escribió en sus redes sociales el pasado 17 de febrero y pidió ayuda al gobierno de Buenos Aires y al secretario de Turismo de Argentina para que dispusieran el traslado sanitario, que se concretó pero a costa de su cobertura médica en Argentina.

Sobre el traslado en avión sanitario, Nozar explicó que se trata de un "procedimiento logístico estándar cuando un paciente extranjero solicita continuar su tratamiento en su país de origen, lo cual es un derecho" que el Estado Uruguayo siempre respeta y facilita, agregó.

Samid consultó por primera vez en Punta del Este por una infección urinaria, pero los estudios detectaron que tenía un virus en la sangre cuyo origen no era determinado. En un mensaje publicado en sus redes pero firmado por su esposa, se detalló que el empresario argentino tenía un virus "muy peligroso" que le bajó los valores de "plaquetas, glóbulos blancos y otros valores".