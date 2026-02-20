"No vengas más" y "Lavate la boca antes de hablar de Uruguay": fuertes críticas a Alberto Samid tras denunciar haber contraído un virus "uruguayo"

Fiel a su estilo, las repercusiones del paso de Alberto Samid en Uruguay y su posterior traslado de urgencia hacia Argentina por presentar problemas de salud, aun resuenan en las redes sociales.

Es que el apodado "Rey de la carne" denunció el miércoles falencias en la atención sanitaria recibida en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este devenido de una serie de complicaciones a las que definió como consecuencias de un "virus uruguayo".

“Si alguna vez tienen un problema en Uruguay, rajen, no se queden un minuto. No tienen medicamentos, no tienen máquinas modernas, los médicos son inexpertos”, cruzó el empresario a través de un video publicado en redes sociales.

VIRALES "Virus uruguayo" | Polémicas declaraciones de Alberto Samid luego de ser trasladado de Punta del Este

REDES SOCIALES Alberto Samid internado en Punta del Este: qué le pasó a polémico empresario argentino

En la misma línea, Samid continuó: “Por desgracia fui a Punta del Este, y fue una desilusión porque me enfermé ahí y no tienen medicina; están a un kilómetro de diferencia de nosotros, no tienen nada. Si me quedaba, de ayer hasta hoy, no sé si hoy estaría vivo. No me curaron; estaba hinchado e inflamado. Me pusieron una sonda y me sacaron el líquido que tenía al 40%. No aguantaba más si no venía".

Embed No vengas más entonces a Uruguay y listo papo. — Nacho Saldombide (@nachosaldombide) February 19, 2026

Embed Pero hacete dar por un burro y lavate la boca antes de hablar de Uruguay. — Ani Fata Morgana (@aniiphoenix) February 19, 2026

Entre miles de críticas de usuarios uruguayos quienes recriminaron su posición, se destacó la emitida por la directora de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Fernanda Nozar, quien publicó un hilo en respuesta.

“El sistema de salud uruguayo es reconocido regional e internacionalmente por su alta calidad asistencial, la formación de sus profesionales y su infraestructura tecnológica de vanguardia. Nuestra prioridad absoluta es la preservación de la vida. Todo paciente crítico que ingresa a nuestras instituciones recibe la atención necesaria bajo estándares internacionales para asegurar su estabilidad antes de cualquier traslado”, escribió.

Embed Nuestra prioridad absoluta es la preservación de la vida. Todo paciente crítico que ingresa a nuestras instituciones recibe la atención necesaria bajo estándares internacionales para asegurar su estabilidad antes de cualquier traslado. — Fernanda Nozar (@FERNANDANOZAR) February 19, 2026

El Director del Programa Nacional de Salud Bucal del MSP, Agustín Cataldo, también se refirió a los dichos del argentino declarado en quiebra el martes, mientras se encontraba en el país y señaló que Uruguay tiene “un sistema serio, con rectoría sanitaria, reglas claras y equipos comprometidos con la vida”.

Embed Defender nuestro sistema sanitario es defender el trabajo de miles de profesionales que, en su mayoría, se forman en una universidad pública reconocida internacionalmente, junto a otras instituciones educativas que sostienen el rigor científico y formativo que Uruguay exige.… https://t.co/AktCdbWMpC — Agustin Cataldo Iglesias (@CataldoIglesias) February 19, 2026

“No se construye con frases aisladas ni descalificaciones, sino con evidencia, formación y trabajo”, fustigó.