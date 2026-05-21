"Falta de respeto": el comentario de Julio Ríos y el equipo de Las voces del fútbol a la pelea con Sergio Markarian

Este miércoles , Julio Ríos y Sergio Markarian protagonizaron un tenso momento al aire en Las voces del fútbol, el programa que Ríos conduce en El Espectador deportes, cuando se acusaron mutuamente de "mala leche" luego de que el periodista deportivo recordara una de las derrotas más duras de la carrera deportiva del entrenador.

El debate, que comenzó como un análisis de la actualidad deportiva, escaló rápidamente cuando se llegó a discutir uno de los clásicos más polémicos de la época de Markarián al frente de Nacional: el que el Peñarol ganó en 1987 con ocho jugadores.

Este jueves, al comienzo del programa, Ríos y el resto del plantel del programa comentaron el episodio. "Todos tenemos muchas más perdidas que ganadas. Yo también", comentó el conductor. " Todos tenemos ciertos momentos en nuestra vida, y yo me referí a un tema deportivo, no personal. Es más, en no sé cuantas notas que vino acá evité esas cuestiones".

"Sos mala leche, sos un mal tipo": el durísimo cruce entre Julio Ríos y Sergio Markarián en Las voces del fútbol por el clásico del "8 contra 11"

"No le quise decir ciertas cosas, como la derrota qué el tiene 6 a 1 con Progreso dirigiendo a Nacional. Por respeto no se lo quise decir", agregó Ríos.

Su compañero de programa, Alberto Pérez, intervino: "Como no le quise decir sobre el partido que dirigiendo a Paraguay pierde 4 a 0 con Colombia, que un gol más dejaba afuera a Uruguay del Mundial. Y hacían unos goles raros".

"Y el Danubio que él dice que nunca perdió con el Nacional campeón del mundo del 80, terminó octavo en el campeonato", sumó Ríos.

Pérez consideró que Markarian "tiene altura para hablar, ayer descarriló porque se metió con la persona. La falta de respeto que tuvo con nosotros, con el programa y la radio, no corresponde. Que nos respete como personas."

"Yo estuve enemistado con él varios años, por una actitud que él la sabe, y eso sí fue jodido", explicó el conductor.

"Cuando me dijo 'sos maligno' pensé que me lo estaba diciendo en broma. Porque todos tenemos perdidas. No era mi intención hacerlo reaccionar. Hicimos diez notas de esa forma, y no podemos transar sobre qué le podemos preguntar, esa condición no corresponde, ni el tampoco dijo que había un tema que no se sentía cómodo hablando".

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El "evento paranormal" que vivió Julio Ríos luego de la pelea con Markarian

Antes de referirse a la pelea con el entrenador, Julio Ríos contó que vivió un "evento paranormal" luego del programa que tuvo ese momento viral.

"Esto es más que una anécdota para mí, que soy muy creyente en Dios", contó sobre la situación. "Ayer abro el lugar donde tengo el pasaporte, y estaban todos los pasaportes menos el mío, nuevo, recién sacado. Con la visa recién renovada para Estados Unidos. Busqué por todos lados, a pocos días del viaje al Mundial, y no lo encontré".

"Sabía que no lo había sacado de casa, pero no estaba por ningún lado, estaba desesperado. Hacía la denuncia, lo sacaba de nuevo, eso no era problema, el tema era la visa. Hasta que en un momento dije 'ya está, me voy a dormir, mañana replantearé el tema y veré como sigo con el trámite'", agregó.

"Había sido un día ajetreado, tuve muchos mensajes, hace mucho no tenía tantos mensajes en un día como ayer. Me dormí y soñé que el pasaporte estaba en la mesa de luz pero en la parte de abajo, cosa que nunca en la vida hice. Ahí pongo aparatos, cosas del teléfono, casetes viejos del trabajo. Pero nunca el pasaporte. Me despierto, abro la mesa de luz y estaba el pasaporte ahí abajo. Creé o reventá. Fue tan claro el sueño que me desperté y fue lo primero que hice. Ni siquiera miré, metí la mano y estaba ahí", contó Ríos.