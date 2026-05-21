Alberto Samid, protagonista de una de las peleas en televisión más recordadas, se burló del cruce entre Markarián y Julio Ríos

El empresario y exdiputado argentino Alberto Samid reaccionó este jueves a la acalorada discusión en vivo entre el exentrenador Sergio Markarián y el periodista Julio Ríos , que se cruzaron al aire el miércoles en El Espectador Deportes. Provocador, Samid opinó sobre el tenso momento televisivo y reavivó el recuerdo de su histórica pelea frente a cámaras con el conductor Mauro Viale.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El episodio original ocurrió durante la emisión del programa radial y de streaming Las voces del fútbol . Allí, el director técnico y el conductor protagonizaron un fuerte intercambio que escaló rápidamente en agresiones verbales.

Todo comenzó cuando Ríos recordó el histórico "clásico de los ocho contra 11" disputado el 23 de abril de 1987. En aquel encuentro amistoso por la Copa Casa de Andalucía, el Nacional dirigido por Markarián perdió 2-1 ante Peñarol, a pesar de que los aurinegros terminaron con ocho jugadores en cancha

Sitio se muda del Velódromo al Parque Roosevelt y anunció sus primeros eventos: los detalles

El histórico The Late Show, conducido por Stephen Colbert, llega a su fin: las razones por las que se levanta y lo que se espera de la última emisión

Ante la mención de aquel partido, Markarián arremetió directamente contra el periodista deportivo. "Sos mala leche y mal tipo", le espetó en vivo, generando un momento de alta tensión que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La reacción del "Rey de la Carne"

El eco del enfrentamiento cruzó el Río de la Plata y captó la atención de Samid. A través de su cuenta oficial de X, el empresario compartió el fragmento del video y lanzó una crítica burlesca hacia los protagonistas.

"Ni para pelearse en televisión sirven los uruguayos", escribió Samid.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soyalbertosamid/status/2057287108847378934&partner=&hide_thread=false Ni para pelearse en televisión sirven los uruguayos pic.twitter.com/adE84jtou5 — Alberto Samid (@soyalbertosamid) May 21, 2026

La intervención del empresario argentino no es casual y se enmarca en su propia experiencia mediática. Samid es el protagonista de una de las escenas pugilísticas más recordadas de la televisión del Río de la Plata.

En 2002, el "Rey de la Carne" se tomó a golpes de puño en pleno estudio de televisión con el fallecido periodista Mauro Viale. Aquel enfrentamiento físico, que incluyó insultos, la recordada frase de "usted tiene que arrepentirse de lo que dijo" y patadas al aire, se convirtió en un hito de la cultura popular argentina.