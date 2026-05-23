El país de Latinoamérica que podría dejar de necesitar visa para viajar a Estados Unidos en 2027

Argentina avanza en las negociaciones para incorporarse al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos (VWP) , lo que posibilitaría que los viajeros argentinos puedan ingresar al país norteamericano sin necesidad de tramitar el documento.

Así lo indicó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , quien confirmó que las gestiones "ya están en marcha" junto con autoridades estadounidenses y que existe una expectativa concreta de implementar el sistema el próximo año.

“Nuestra expectativa y el trabajo que venimos realizando con Estados Unidos es que a inicios, comienzos, en los primeros meses del 2027, esto ya esté en funcionamiento”, señaló la funcionaria en diálogo con LN+ .

¿Qué es el programa Visa Waiver y cómo funciona?

El Visa Waiver Program permite a ciudadanos de determinados países ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios durante hasta 90 días sin realizar el trámite tradicional de visa consular. En lugar del documento, los viajeros deben completar una autorización electrónica previa conocida como ESTA.

Actualmente, más de 40 naciones integran este sistema, aunque en América Latina solo Chile logró acceder al beneficio. Uruguay había anunciado avances en las gestiones durante 2024; sin embargo, hasta la fecha no hubo una resolución.

image Pasaporte chileno

Según explicó Monteoliva, el proceso de reincorporación requiere cumplir una serie de exigencias técnicas vinculadas a seguridad, trazabilidad de datos y cooperación migratoria entre ambos países. En las negociaciones también participan Cancillería, el Ministerio del Interior y el Renaper.

Argentina ya había formado parte del programa durante la década de 1990, pero fue excluida tras la crisis económica de 2001.

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los países para ingresar al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos?

Para ingresar al programa VWP, Estados Unidos exige estándares estrictos en materia de seguridad y control migratorio. Entre los puntos clave aparecen el intercambio de información biométrica, la emisión de pasaportes electrónicos seguros y bajos niveles de rechazo de visas.

Además, las autoridades estadounidenses evalúan la cooperación internacional del país solicitante y los mecanismos para detectar delitos transnacionales o irregularidades migratorias.

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Desde el Gobierno argentino aseguran que las conversaciones avanzan de manera positiva y remarcan que existe una decisión política de profundizar la relación bilateral con Washington.

Sin embargo, el beneficio todavía no está confirmado oficialmente y dependerá de que Argentina complete todas las auditorías y requisitos técnicos exigidos por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.