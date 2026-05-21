Llamado laboral de BSE para contratar 50 auxiliares de servicio con sueldo de más de $ 60 mil: cómo postularse

El Banco de Seguros del Estado (BSE) abrió un llamado laboral para conformar una lista de 50 suplentes de auxiliar de servicio general para el Hospital del Banco de Seguros del Estado (HBSE).

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La convocatoria está dirigida a funcionarios del BSE, suplentes, empresas unipersonales del hospital y también a personas externas que cumplan con los requisitos establecidos en las bases. En este último caso, se seleccionarán por sorteo las primeras 120 personas habilitadas.

Del total de cupos previstos para el sorteo, 85 serán para la lista general, 30 para personas afrodescendientes y cinco para personas trans .

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Según las Normas Presupuestales vigentes, el cargo tiene un sueldo nominal mensual de $ 60.042 correspondiente al escalafón 1014 GEPU 5.

La carga horaria será de 36 horas semanales, distribuidas de acuerdo al sector al que sea asignada cada persona seleccionada.

Las tareas deberán desempeñarse en Montevideo, en el Hospital del Banco de Seguros del Estado, ubicado en Avenida José Pedro Varela 3420.

Qué requisitos pide el BSE

Entre los requisitos excluyentes para participar del concurso se encuentran:

Tener Ciclo Básico completo

Contar con el certificado habilitante del Ministerio de Salud Pública para desempeñarse como auxiliar de servicio

para desempeñarse como auxiliar de servicio Tener hasta 55 años

Poseer credencial cívica y ciudadanía natural o legal

Las postulaciones deberán realizarse a través del sitio web del BSE, donde los aspirantes deberán completar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación requerida en formato PDF.

Cómo será la selección

El concurso tendrá una puntuación máxima de 100 puntos y estará compuesto por distintas etapas de evaluación.

La principal instancia será una prueba de conocimientos, que tendrá carácter eliminatorio y otorgará hasta 50 puntos. También habrá una evaluación psicolaboral, valoración de méritos y antecedentes laborales.

Además, se otorgará puntaje extra por formación complementaria, experiencia en áreas críticas, idiomas y antigüedad dentro del Banco de Seguros del Estado.

La validez de este concurso será de 36 meses desde su homologación por parte del Directorio del BSE.