Llamado laboral de Jutep ofrece sueldo de más de $ 104 mil por 40 horas semanales: requisitos y cómo anotarse

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) abrió un llamado laboral para contadores públicos con un salario nominal de $ 104.730 por una carga horaria de 40 horas semanales .

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Según las bases del concurso, el objetivo del cargo es “ brindar asesoramiento contable y económico en materia de ética pública y corrupción, así como todo otro tema relacionado con los cometidos que por ley tiene la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) ”.

Entre las funciones previstas para el puesto se encuentran el análisis de declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos, la revisión de la evolución patrimonial individual y el análisis técnico de balances de empresas vinculadas.

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También se incluye el control de consistencias entre activos, pasivos e ingresos declarados , la elaboración de informes técnicos contables y el apoyo en procesos de fiscalización e investigación interna.

A su vez, el organismo señala que la persona seleccionada podrá colaborar en tareas vinculadas al área de administración y finanzas, incluyendo análisis de estados financieros, rendiciones de cuentas y presupuestos.

Los requisitos para postularse

El llamado establece como requisito excluyente contar con título de contador público expedido por la Universidad de la República (Udelar) o por instituciones reconocidas por la autoridad competente.

Además, se exige una experiencia mínima de dos años en análisis contable, auditoría o fiscalización patrimonial, así como experiencia en análisis de balances de sociedades y estructuras jurídicas y en el uso de herramientas de gestión contable y análisis financiero.

Entre los requisitos no excluyentes, la Jutep valorará conocimientos sobre normativa vinculada al organismo, contabilidad pública y presupuestal, análisis de riesgo, Excel avanzado e idioma inglés.

También se tendrá en cuenta la formación continua relacionada con el cargo y la experiencia superior a dos años en tareas similares.

Las postulaciones deben realizarse a través de la plataforma Uruguay Concursa. El período de inscripción permanecerá abierto hasta el 28 de mayo.