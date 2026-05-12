Llamado laboral de Jutep ofrece sueldo de más de $ 104 mil por 40 horas semanales: requisitos y cómo anotarse

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) abrió un llamado laboral para contadores públicos con un salario nominal de $ 104.730 por una carga horaria de 40 horas semanales.
Según las bases del concurso, el objetivo del cargo es “brindar asesoramiento contable y económico en materia de ética pública y corrupción, así como todo otro tema relacionado con los cometidos que por ley tiene la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)”.
Las tareas del cargo
Entre las funciones previstas para el puesto se encuentran el análisis de declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos, la revisión de la evolución patrimonial individual y el análisis técnico de balances de empresas vinculadas.
También se incluye el control de consistencias entre activos, pasivos e ingresos declarados, la elaboración de informes técnicos contables y el apoyo en procesos de fiscalización e investigación interna.
A su vez, el organismo señala que la persona seleccionada podrá colaborar en tareas vinculadas al área de administración y finanzas, incluyendo análisis de estados financieros, rendiciones de cuentas y presupuestos.
Los requisitos para postularse
El llamado establece como requisito excluyente contar con título de contador público expedido por la Universidad de la República (Udelar) o por instituciones reconocidas por la autoridad competente.
Además, se exige una experiencia mínima de dos años en análisis contable, auditoría o fiscalización patrimonial, así como experiencia en análisis de balances de sociedades y estructuras jurídicas y en el uso de herramientas de gestión contable y análisis financiero.
Entre los requisitos no excluyentes, la Jutep valorará conocimientos sobre normativa vinculada al organismo, contabilidad pública y presupuestal, análisis de riesgo, Excel avanzado e idioma inglés.
También se tendrá en cuenta la formación continua relacionada con el cargo y la experiencia superior a dos años en tareas similares.
Las postulaciones deben realizarse a través de la plataforma Uruguay Concursa. El período de inscripción permanecerá abierto hasta el 28 de mayo.