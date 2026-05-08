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Llamado a Licitación: Embajada del Reino de Arabia Saudi en Montevideo

8 de mayo de 2026 7:00 hs
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LLAMADA A LICITACION

Nombre de la Licitación:

Licitación Pública, Servicios de Vigilancia Armada en la Embajada y la Residencia del Embajador del Reino de Arabia Saudí en la República Oriental de Uruguay

Número de Licitación:

2600241

Ámbito de Clasificación:

Especialización en el Ámbito de Servicios de Vigilancia Armada

Siempre que la Empresa presente la documentación que justifique su actividad.

Lugar para recibir folletos y presentar Cotizaciones:

Sede de la Embajada en Av. Luis Alberto de Herrera 1248, WTC Montevideo, Torre 2, Piso 6,

Teléfono: (+598) 2622 2185 Interno: 1000

Correo Electrónico: [email protected]

Última fecha para presentar Cotizaciones

Día: Viernes

Fecha: 12/06/2026

Última hora para presentar las Cotizaciones

14:00 Hrs

Lugar y Hora de Apertura de los Sobres

Sede de la Embajada en Av. Luis Alberto de Herrera 1248, WTC Montevideo, Torre 2, Piso 6

Fecha: 15/06/2026

Hora: 10:00 Hrs

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Temas:

Llamado licitación embajada Montevideo

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