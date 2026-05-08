Llamado a Licitación: Embajada del Reino de Arabia Saudi en Montevideo

LLAMADA A LICITACION
Nombre de la Licitación:
Licitación Pública, Servicios de Vigilancia Armada en la Embajada y la Residencia del Embajador del Reino de Arabia Saudí en la República Oriental de Uruguay
Número de Licitación:
2600241
Ámbito de Clasificación:
Especialización en el Ámbito de Servicios de Vigilancia Armada
Siempre que la Empresa presente la documentación que justifique su actividad.
Lugar para recibir folletos y presentar Cotizaciones:
Sede de la Embajada en Av. Luis Alberto de Herrera 1248, WTC Montevideo, Torre 2, Piso 6,
Teléfono: (+598) 2622 2185 Interno: 1000
Correo Electrónico: [email protected]
Última fecha para presentar Cotizaciones
Día: Viernes
Fecha: 12/06/2026
Última hora para presentar las Cotizaciones
14:00 Hrs
Lugar y Hora de Apertura de los Sobres
Sede de la Embajada en Av. Luis Alberto de Herrera 1248, WTC Montevideo, Torre 2, Piso 6
Fecha: 15/06/2026
Hora: 10:00 Hrs