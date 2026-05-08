MSP emitió un comunicado por detergente prohibido en Brasil que se comercializa en Uruguay y exhortó a "suspender su uso de forma inmediata"

Luego de que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) ordenara este jueves la retirada del mercado de varios detergentes y productos de limpieza de la marca Ypê , algunos de los cuales también se comercializan en Uruguay, el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció el retiro preventivo del mercado y exhortó a la población a " suspender su uso de manera inmediata ".

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A través de la Dirección General de la Salud ( Digesa ), la cartera detalló que se trata de los correspondientes a lotes terminados en el número 1.

La medida fue adoptada en coordinación con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) y responde a observaciones realizadas por la autoridad sanitaria brasileña vinculadas al incumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura en la planta de producción.

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El MSP exhortó a la población a no utilizar productos pertenecientes a los lotes involucrados y, en caso de contar con ellos, suspender su uso de forma inmediata.

Los productos alcanzados incluyen detergentes lavavajillas, detergentes concentrados, detergentes para ropa y desinfectantes.

Qué productos fueron retirados

Entre los productos identificados por las autoridades sanitarias aparecen:

Líquido lavavajillas Ypê Clear Care

Detergente líquido para lavavajillas con enzimas activas Ypê

Lavavajillas Ypê

Líquido lavavajillas Ypê Soft Touch

Jabón líquido concentrado para platos Ypê Green

Detergente líquido para lavar platos Ypê Clear

Detergente líquido para lavar platos Ypê Green

Detergente líquido para ropa Tixan Ypê combate el mal olor

Detergente líquido para ropa Tixan Ypê cuida tu ropa

Detergente líquido antibacteriano para ropa Tixan Ypê

Detergente líquido para ropa Tixan Ypê de coco y vainilla

Detergente líquido para ropa Tixan Ypê Green

Detergente líquido para ropa Ypê Express

Detergente líquido para ropa Ypê Power ACT

Detergente líquido premium para ropa Ypê

Detergente para ropa Tixan Softness

Detergente para ropa Tixan Primavera

Detergente para ropa Tixan Power ACT

Desinfectante Bak Ypê

Desinfectante de uso general Atol

Desinfectante perfumado Atol

Desinfectante de pino Ypê

La cartera de Salud Pública indicó que continuará monitoreando la situación y comunicará oportunamente cualquier novedad relacionada con esta medida.

La disposición del organismo brasileño que motivó la resolución de la secretaría de Estado uruguaya contempla la suspensión de la producción, comercialización, distribución y utilización de artículos fabricados en la planta de Química Amparo, situada en el estado brasileño de San Pablo.

Según comunicó la autoridad sanitaria de Brasil, la medida se adoptó tras una inspección técnica en la que se detectaron “irregularidades relevantes en etapas críticas del proceso productivo” y un eventual “riesgo de contaminación microbiológica”.

Si bien los productos de la marca Ypê no tienen una presencia extendida en Uruguay, es posible encontrarlos en algunos supermercados y ferias barriales.

El organismo sanitario brasileño también aconsejó a los consumidores dejar de utilizar de inmediato los productos afectados en caso de contar con unidades correspondientes a los lotes involucrados.

Mediante un comunicado, Química Amparo, responsable de la marca Ypê, manifestó su “indignación” por la decisión y consideró que la medida es “arbitraria y desproporcionada”.

La compañía también informó que apelará la resolución y sostuvo que dispone de análisis independientes que certifican que los productos son “totalmente seguros y aptos para el consumo”, de acuerdo con el portal brasileño G1.