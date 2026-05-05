MSP resolvió apelar fallo que ordena suministrar medicación de alto costo a Gonzalo Moratorio

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) resolvió apelar la sentencia judicial que dio lugar al recurso de amparo presentado por el científico Gonzalo Moratorio para acceder a dos fármacos de alto costo.

En diálogo con Subrayado (Canal 10), fuentes del MSP reiteraron que la cartera realizará el mismo tratamiento que con los "dos mil pacientes que reclamaron ante la Justicia el año pasado y los cientos que han hecho amparos en lo que va del 2026" .

"Tal como ya declaró la ministra, el MSP es muy respetuoso de los procedimientos jurídicos e institucionales. La decisión que se ha tomado en el caso Moratorio, aunque nos pese emocionalmente y compartimos su lucha por su salud, es que institucionalmente el MSP no puede hacer excepciones de ningún tipo ", explicaron al consignado medio.

El MSP rechazó el recurso de amparo que había presentado Gonzalo Moratorio para acceder a fármacos de alto costo

"Lo imposible que va a ser posible": Gonzalo Moratorio presentó un recurso de amparo ante MSP para acceder a medicamento de alto costo

El lunes, la Justicia falló en primera instancia a favor de Gonzalo Moratorio , quien presentó un recurso de amparo —a través de los abogados Martín Frustaci y Rodrigo Rolón— para acceder a un tratamiento de inmunoterapia tras ser diagnosticado con un tumor cerebral en julio del año pasado .

El reclamo apuntaba al MSP y al Fondo Nacional de Recursos (FNR), luego de que ambos organismos rechazaran la cobertura de los medicamentos solicitados. Sin embargo, el fallo determinó que la responsabilidad recae únicamente en el ministerio.

La Justicia desestimó la demanda contra el FNR al entender que quien debía suministrar los medicamentos era el MSP, explicó horas atrás el abogado Rodrigo Rolón a El Observador.

El tratamiento solicitado incluye los fármacos Nivolumab y Relatlimab, dos medicamentos de inmunoterapia con un costo estimado de US$ 30.000 mensuales.

La negativa inicial del Estado responde a un criterio general aplicado en este tipo de casos, donde se espera una resolución judicial antes de autorizar el acceso a tratamientos de alto costo.

De acuerdo con lo dispuesto por la sentencia, el MSP deberá suministrar los medicamentos en un plazo de 24 horas. En caso de incumplimiento, podría enfrentar sanciones económicas.

La cartera dispone de un plazo de tres días para presentar la apelación contra el fallo de la Justicia.