MSP renueva autoridades y entra en fase de "consolidación", en medio de una ofensiva política sobre ASSE

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) anunció una serie de cambios en su estructura de conducción en el marco del inicio de una nueva etapa de gestión, que estará centrada en la consolidación de políticas y en la ejecución de definiciones presupuestales.

Según el comunicado al que accedió El Observador, el primer año estuvo marcado por la resolución de problemas urgentes y la definición de prioridades , mientras que ahora el foco estará puesto en los desafíos estructurales del sistema sanitario.

Desde la cartera señalaron que los cambios responden a la necesidad de “ fortalecer el rol de rectoría del Ministerio de las políticas de salud nacionales ” y adaptar las estrategias a los cambios que atraviesa el sector a nivel internacional y regional. Además, se agradeció el trabajo de las autoridades salientes, entre ellas Fernanda Nozar, Gilberto Ríos, Armando Cacciatore y Andrea Rivero. La renuncia de Nozar, por ejemplo, expuso diferencias de gestión en la cúpula del Ministerio de Salud Pública y respondió a la profundización de discrepancias con el círculo de Cristina Lustemberg, tal como informó El Observador en esta nota .

Las razones de Lustemberg para bajarle la sanción a una anestesista por mala praxis que derivó en la renuncia de parte de la Comisión Honoraria de Salud Pública

Nuevas autoridades en áreas clave

Entre las principales designaciones, la Dra. Laura Llambí asumirá como directora general de la Salud, mientras que el Lic. Gerardo Bruzzone será el subdirector general. En tanto, la economista Alejandra Piñeyrua ocupará la subdirección de Fiscalización.

A nivel territorial, el Dr. Joaquín Mauvezin fue designado como director departamental de Salud de Montevideo y la Dra. Alessandra Bonilla asumirá en Canelones. En el Instituto Nacional de Donación y Trasplante (INDT), la dirección estará a cargo de la Prof. Dra. Adriana Tiscornia, con el Dr. Mario Godino como subdirector.

El MSP también informó la puesta en marcha de la Agencia de Vigilancia Sanitaria del Uruguay, creada por la Ley Nº 20.446, que tendrá como objetivo regular y controlar productos sanitarios en el país. Su presidencia estará a cargo de la química Silvia Belvissi.

En paralelo, se creó el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Bienestar, que será presidido por la Dra. Zaida Arteta y tendrá como cometido fortalecer la investigación científica en el sistema sanitario.

¿Qué pasa con ASSE?

En cuanto a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el ministerio destacó el trabajo del vicepresidente saliente, Daniel Olesker, y recordó que la designación de autoridades del directorio requiere la aprobación del Senado. En ese marco, se propuso a la Dra. Marcela Cuadrado como vicepresidenta y al Lic. Carlos Valli como vocal.

El MSP señaló que los cambios en la conducción del sistema sanitario apuntan a “continuar construyendo una gestión que cuida más y mejor a todas y todos los uruguayos”, en un contexto de discusión política sobre el funcionamiento del principal prestador público de salud.

Renuncias en la Comisión Honoraria

En la noche de este jueves, 9 de los 15 integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública presentaron su renuncia ante Lustemberg y Yamandú Orsi, según informó FM Gente y confirmó El Observador con fuentes de la salud.

Los miembros son designados por el Poder Ejecutivo y una de las principales tareas es ejercer como tribunal para sanciones a médicos y especialistas.