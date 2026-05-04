La impactante foto de cómo le quedó el rostro a Sebastián Cáceres de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, tras el choque con un rival

Sebastián Cáceres dio un gran susto en la jornada de este domingo cuando chocó su cabeza contra un rival defendiendo a América de México por los playoffs de la Liga MX de ese país y de alguna manera, encendió las alarmas de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026.

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El zaguero central no pudo seguir en el partido, fue retirado en carrito y llevado directamente a una ambulancia para dejar el estadio e ir a un hospital.

Por el momento, América de México no emitió un reporte sobre la situación y el estado de Sebastián Cáceres.

Quien sí habló sobre la situación del uruguayo tras el partido fue el entrenador André Jardine y dijo que es "complejo".

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caceres Así quedó el rostro de Sebastián Cáceres luego de pasar una noche en el hospital, tras un choque con un rival

"Creo que hay fracturas, no sé exactamente dónde, dependiendo de la región se puede jugar con una protección o no", dijo.

La pareja del jugador, Alana Flores, compartió este lunes por la tarde uruguaya la imagen de Cáceres en sus redes sociales acompañada de un mensaje.

seba caceres

“Después de la noche hospitalizado. En las buenas y en las malas", escribió.

En la fotografía que compartió, el futbolista uruguayo muestra la parte derecha de su rostro con un gran hematoma que de alguna forma, le desfigura la cara en este momento.

A su vez, se lo ve tomando líquido con un sorbete, como suelen tomar los pacientes que sufrieron fracturas en su cara, sobre todo, en el maxilar o en el pómulo.