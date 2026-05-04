Mirá el golazo de Maximiliano Araújo para una nueva victoria de Sporting Lisboa que quedó segundo en Portugal

Maximiliano Araújo anotó un nuevo gol para Sporting Lisboa que este lunes goleó 5-1 como local a Vitória Guimaraes por la fecha 32 de la Liga Portuguesa, y de esa manera, su equipo quedó segundo junto con Benfica, siguiendo al líder Porto.

El futbolista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, como en el 90% de los partidos de su club en esta temporada, volvió a jugar como lateral por izquierda.

No obstante ello, fue una de las figuras de la cancha por lo que colaboró con el equipo, más allá de su golazo.

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Como informó Referí, hace un par de semanas, según el diario deportivo A Bola, desde Inglaterra, los principales interesados en contar con él para la temporada venidera son Manchester United, anteriormente dirigido por Rubén Amorim quien lo había dirigido en el club portugués, y Manchester City de Pep Guardiola, aunque Arsenal tampoco debe ser descartado.

Desde Italia, Atalanta puso los ojos en el uruguayo, y en España, Atlético de Madrid.

No obstante ello, A Bola también informó que "la directiva del Sporting Lisboa no tiene intención de vender los derechos del jugador en el próximo mercado de fichajes. Sin embargo, siempre será una cuestión económica. La cláusula de rescisión está fijada en 80 millones de euros (US$ 94 millones), pero el club portugués está abierto a ofertas a partir de 40 o 50 millones de euros, y es seguro que una posible salida les obligará a buscar un fichaje en el mercado para cubrir esta necesidad".

Con este nuevo gol, Araújo llegó a siete en la temporada, un número excelente si se tiene en cuenta que jugó la gran mayoría de la misma como lateral izquierdo.