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Tras su excelente nivel en Champions League con Sporting Lisboa, Maximiliano Araujo es pretendido por Manchester City de Pep Guardiola, Arsenal y otros clubes europeos

El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa espera ansioso por el próximo mercado de fichajes

21 de abril de 2026 13:37 hs
Maximiliano Araújo e Iván Fresneda&nbsp;

Maximiliano Araújo e Iván Fresneda 

Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

El futbolista de 26 años, es uno de los nombres más codiciados en el mercado internacional, según publicó este martes el prestigioso diario deportivo portugués A Bola.

De hecho, según el citado medio, el internacional uruguayo lleva tiempo en la mira de los clubes europeos, que actualmente planean su fichaje.

Maximiliano Araújo a la espera

Maximiliano Araújo continúa disputando la Liga Portuguesa con Sporting Lisboa, mientras aguarda que termine la temporada y espera por lo que será su futuro.

La foto y el presente de Darwin Núñez en Al-Hilal en el que no podrá jugar más, a 55 días del debut de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026

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Todo indica que será difícil que continúe en este club luego del Mundial 2026 con la selección uruguaya.

Según A Bola, desde Inglaterra, los principales interesados son Manchester United, anteriormente dirigido por Rubén Amorim quien lo había dirigido en el club portugués, y Manchester City de Pep Guardiola, que tiene a Hugo Viana como director deportivo y que había sido quien lideró las negociaciones con Toluca para la llegada del jugador a Sporting Lisboa en el julio de 2024 por 13,6 millones de euros (US$ 16 millones). Pero Arsenal tampoco debe ser descartado.

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Ben White y Maximiliano Ara&uacute;jo

Ben White y Maximiliano Araújo

Pero los clubes que lo pretenden no son solo de Inglaterra.

En Italia, Atalanta lleva tiempo interesado en Maximiliano Araújo, pero no cuenta con los recursos financieros para concretar su fichaje, a diferencia de Juventus, Milan o Napoli, por ejemplo.

En cuanto a España, es Atlético de Madrid del Cholo Simeone el que pretende al uruguayo.

A Bola informó que "la directiva del Sporting Lisboa no tiene intención de vender los derechos del jugador en el próximo mercado de fichajes. Sin embargo, siempre será una cuestión económica. La cláusula de rescisión está fijada en 80 millones de euros (US$ 94 millones), pero el club portugués está abierto a ofertas a partir de 40 o 50 millones de euros, y es seguro que una posible salida les obligará a buscar un fichaje en el mercado para cubrir esta necesidad.

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