La foto y el presente de Darwin Núñez en Al-Hilal en el que no podrá jugar más, a 55 días del debut de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026

El delantero uruguayo Darwin Núñez quedó eliminado con Al-Hilal de la Champions League de Asia sin haber podido jugar ese encuentro que esperó durante casi dos meses. El motivo fue realmente insólito y ahora se mostró entrenando con sus compañeros para seguir bien físicamente, pese a que no puede jugar por no estar anotado en la Saudi Pro League de Arabia Saudita, cuando quedan solo 55 días para el debut de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026 justamente ante los árabes.

El ex Peñarol se había preparado para jugar ante Al-Sadd de Qatar por los octavos de final del torneo continental asiático que empataron 3-3 y que fueron eliminados en definición por penales, pero no pudo hacerlo ya que llegó una información a última hora de que estaba suspendido por acumulación de amarillas, pese a que había viajado con el plantel.

Factores externos como la Guerra de Medio Oriente, suspendieron la actividad continental durante más de un mes, y la reciente eliminación del Al-Hilal sentenció su temporada: el uruguayo no volverá a tener minutos oficiales con su club en lo que resta de la misma.

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Fuera de la cancha, el panorama es igual de incierto para Darwin Núñez en Al-Hilal.

Como informó Referí, el Fondo de Inversión Pública (PIF) alcanzó un acuerdo con Kingdom Holding Company (KHC), liderado por el príncipe Al Waleed bin Talal, para que este último adquiera el 70% del club. Esta reestructuración busca profesionalizar aún más la gestión y maximizar la rentabilidad y los flamantes propietarios planean reevaluar la situación de los extranjeros, lo que puede complicar más la situación del uruguayo en Arabia Saudita.

Darwin Núñez se sigue preparando

Pese a todas las malas noticias y de que no podrá jugar con su club hasta el final de la temporada, Darwin Núñez entrenó en la mañana de este martes con Al-Hilal y el resto de sus compañeros que se preparan para el próximo partido por la Saudi Pro League.

Previo al debut de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026 contra Arabia Saudita, para lo que restan solo 55 días, el delantero uruguayo solo podrá jugar antes por la fecha FIFA de junio, para los que la celeste aún no tiene rivales definidos.

darwin Darwin Núñez sigue entrenando con Al-Hilal previo al Mundial 2026

Allí Uruguay no solo estará en plena preparación para la Copa del Mundo, sino que esos encuentros normalmente se juegan a media máquina, solo para despedir al público y cuidándose de no lesionarse para poder viajar a la fiesta más importante del fútbol.

En ese contexto, Darwin Núñez no tendrá actividad futbolística trascendente y de peso dentro de una cancha, hasta el 15 de junio cuando la celeste debute contra Arabia Saudita.

Al menos, el uruguayo sigue entrenando con sus compañeros de Al-Hilal para no perder forma física, algo en lo cual se destaca cada vez que juega.