Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / FÚTBOL

La foto y el presente de Darwin Núñez en Al-Hilal en el que no podrá jugar más, a 55 días del debut de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026

El delantero uruguayo deberá esperar pacientemente el paso de las jornadas, sin jugar al fútbol

21 de abril de 2026 12:55 hs
darwin

El delantero uruguayo Darwin Núñez quedó eliminado con Al-Hilal de la Champions League de Asia sin haber podido jugar ese encuentro que esperó durante casi dos meses. El motivo fue realmente insólito y ahora se mostró entrenando con sus compañeros para seguir bien físicamente, pese a que no puede jugar por no estar anotado en la Saudi Pro League de Arabia Saudita, cuando quedan solo 55 días para el debut de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026 justamente ante los árabes.

La alegría de Darwin Núñez en la práctica de Uruguay
La alegría de Darwin Núñez en la práctica de Uruguay

La alegría de Darwin Núñez en la práctica de Uruguay

El desafío de Rodrigo Bentancur de salvar al Tottenham del descenso: el calendario que le queda a su equipo y sus rivales directos

El complicado pronóstico sobre José María Giménez que dio Diego Simeone de cara a los próximos partidos de Atlético de Madrid

Fuera de la cancha, el panorama es igual de incierto para Darwin Núñez en Al-Hilal.

Como informó Referí, el Fondo de Inversión Pública (PIF) alcanzó un acuerdo con Kingdom Holding Company (KHC), liderado por el príncipe Al Waleed bin Talal, para que este último adquiera el 70% del club. Esta reestructuración busca profesionalizar aún más la gestión y maximizar la rentabilidad y los flamantes propietarios planean reevaluar la situación de los extranjeros, lo que puede complicar más la situación del uruguayo en Arabia Saudita.

Darwin Núñez se sigue preparando

Pese a todas las malas noticias y de que no podrá jugar con su club hasta el final de la temporada, Darwin Núñez entrenó en la mañana de este martes con Al-Hilal y el resto de sus compañeros que se preparan para el próximo partido por la Saudi Pro League.

Previo al debut de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026 contra Arabia Saudita, para lo que restan solo 55 días, el delantero uruguayo solo podrá jugar antes por la fecha FIFA de junio, para los que la celeste aún no tiene rivales definidos.

darwin
Darwin N&uacute;&ntilde;ez sigue entrenando con Al-Hilal previo al Mundial 2026

Darwin Núñez sigue entrenando con Al-Hilal previo al Mundial 2026

Allí Uruguay no solo estará en plena preparación para la Copa del Mundo, sino que esos encuentros normalmente se juegan a media máquina, solo para despedir al público y cuidándose de no lesionarse para poder viajar a la fiesta más importante del fútbol.

En ese contexto, Darwin Núñez no tendrá actividad futbolística trascendente y de peso dentro de una cancha, hasta el 15 de junio cuando la celeste debute contra Arabia Saudita.

Al menos, el uruguayo sigue entrenando con sus compañeros de Al-Hilal para no perder forma física, algo en lo cual se destaca cada vez que juega.

Las más leídas

Peñarol 2-2 Juventud por el Torneo Apertura: el aurinegro volvió a jugar mal pero tuvo la virtud de reaccionar para rescatar un punto

Leonardo Fernández se operó y Marcelo Solomita contó la verdad sobre la lesión del 10 de Peñarol: se rompió ligamentos cruzados de rodilla

El jugador de Nacional que fue suspendido, se pierde el clásico ante Peñarol y lo que resta de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol

La conferencia de Sebastián Coates y Luciano Boggio tras la victoria de Nacional: la "votación" del plantel, las lesiones y los malos primeros tiempos

Temas

Darwin Núñez selección uruguaya Marcelo Bielsa Mundial 2026 Al Hilal

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos