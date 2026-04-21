El complicado pronóstico sobre José María Giménez que dio Diego Simeone de cara a los próximos partidos de Atlético de Madrid

José María Giménez, defensa internacional uruguayo de Atlético de Madrid y de la selección de Marcelo Bielsa, seguirá previsiblemente de baja al menos en el partido de este miércoles contra Elche, el próximo sábado ante el Athletic Club y la semana que viene frente a Arsenal, en el duelo de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, según su entrenador, Diego Simeone.
“Con José, no creo todavía”, valoró el técnico cuando fue preguntado por la evolución y la disponibilidad de los cuatro lesionados (Alexander Sorloth, Ademola Lookman y David Hancko, aparte de Giménez) para el compromiso del miércoles que viene contra el equipo londinense en el Metropolitano.
SEATTLE, WASHINGTON - JUNE 19: Jose Maria Gimenez #2 of Atletico De Madrid walks out of the tunnel prior to the FIFA Club World Cup 2025 group B match between Seattle Sounders FC and Club Atletico de Madrid at Lumen Field on June 19, 2025 in Seattle, Wash
José María Giménez en el Mundial de Clubes FIFA
Foto: AFP
El central uruguayo se lesionó el 4 de abril contra Barcelona, en LaLiga EA Sports, y se ha perdido sucesivamente la eliminatoria de cuartos de final del máximo torneo europeo contra el conjunto azulgrana, la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad y el encuentro de LaLiga frente a Sevilla.
EFE