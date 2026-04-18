Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Atlético de Madrid, sin Josema Giménez, perdió la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad por penales

El portero de la Real Unai Marrero fue el gran héroe de su equipo al detener los penales de Alexander Sorloth y Julián Álvarez

18 de abril de 2026 19:26 hs
Pablo Marín anota el penal definitivo que le dio a la Real Sociedad la Copa del Rey

Pablo Marín anota el penal definitivo que le dio a la Real Sociedad la Copa del Rey

Foto: AFP

La Real Sociedad ganó la Copa del Rey tras vencer por penales al Atlético de Madrid del uruguayo José María Giménez, que no participó del partido por estar lesionado, luego del empate 2-2 en los 120 minutos de partido.

El portero de la Real Unai Marrero fue el gran héroe de su equipo al detener los penales de Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

Pablo Marín marcó el penal final que dio a la Real Sociedad la victoria tras un partido en el que los vascos llegaron a ir dos veces por delante.

Ander Barrenetxea abrió el camino con el gol más rápido de una final de Copa, a los 15 segundos de juego. Ademola Lookman equilibró el encuentro (18') y el capitán realista Mikel Oyarzabal marcó el 2-1 de penal (45+1').

La mala noticia de José María Giménez en la previa de la final de la Copa del Rey que se juega este sábado

Los tres futbolistas uruguayos que siguen en carrera para ganar una de las tres copas de Europa: Josema Giménez es el único que pelea por la Champions League

Pero al filo del pitido final Julián Álvarez (83') puso el empate que llevaría el partido a la prórroga y los penales.

La Real sucede en el palmarés al Barcelona, levantando un trofeo que había ganado por última vez en 2020 en una final que tuvo que jugarse al año siguiente por la covid.

La pandemia obligó a jugar aquella final sin público, pero este sábado, la Real pudo disfrutar de la cuarta Copa del Rey de su historia arropada por miles de hinchas en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

FUENTE: AFP

Las más leídas

Norris Cole debutó en Peñarol que le ganó con autoridad a Aguada para recuperarse de otra quita de puntos generada por sus hinchas

Progreso venció a Wanderers en un partido clave por el descenso en la fecha 12 del Torneo Apertura

Racing 1-1 Defensor Sporting: la escuelita perdió la chance de ampliar la ventaja en la punta del Torneo Apertura en el Parque Roberto

La selección uruguaya de beach handball se clasificó al Mundial de Croacia en mujeres al ganar en forma invicta el repechaje en Lima

Temas

Atlético de Madrid José María Giménez copa del rey Real Sociedad Julián Álvarez

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos