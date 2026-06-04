El único nacido en Uruguay que jugará el Mundial 2026 en otra selección y que tiene dividida a la opinión por la titularidad en su puesto

La selección de fútbol de Paraguay rendirá este viernes ante su similar de Nicaragua su último examen antes de viajar a la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, a la que regresa tras dieciséis años de ausencia, en un partido amistoso que también servirá para que los dirigidos por Gustavo Alfaro se despidan de su afición.

La albirroja saltará al césped del Estadio Defensores del Chaco con la única duda que Alfaro aún no ha podido despejar: el titular en el arco.

El uruguayo nacionalizado Gastón Olveira apunta a la titularidad en el Mundial gracias a sus destacadas actuaciones con el local Olimpia, pero un sector de la prensa y la afición piden que la responsabilidad recaiga en el espigado Orlando Gill, del argentino San Lorenzo.

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Durante las eliminatorias, Alfaro confío la portería a Roberto 'Gatito' Fernández, pero el guardameta perdió la titularidad en su club y tiene poco ritmo de juego, aunque fue incluido en la lista de 26 jugadores que irán a la Copa del Mundo.

En la ventana de amistosos FIFA de marzo pasado, Paraguay se impuso 1-0 a Grecia y cayó 2-1 ante Marruecos, uno de los aspirantes a ganar el Mundial. Entonces, Alfaro alineó a Olveira, ex River Plate de Montevideo y con pasado en juveniles de Uruguay, ante los helenos y a Gill contra los africanos, mientras que Fernández no vio minutos.

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Olveira, oriundo en Montevideo, es el único nacido en Uruguay que jugará para otra selección, a diferencia de Roger Ibañez, que tienen nacionalidad uruguaya por parte de madre, pero nació en Brasil, donde fue citado por Carlo Ancelotti.

Bajas en Paraguay

Paraguay tampoco pudo contar en esos partidos con el 'Motorcito' de su ofensiva, el volante Andrés Cubas, que además de ordenar los ataques es fundamental en la salida del equipo.

Esta vez, Cubas está disponible y apunta a integrar un doble pivote junto a Diego Gómez, otro de los jugadores destacados en Paraguay.

Nicaragua inicia proceso

Por su parte, Nicaragua asumirá el partido como el inicio de un nuevo proceso que le permitirá renovar la plantilla tras la decepción de no avanzar al Mundial.

El recién fichado seleccionador, el argentino Juan Cruz Real, debutó el 29 de mayo con un empate sin goles ante Sudáfrica, que está clasificada a la Copa del Mundo.

Con la posibilidad de hacer hasta 8 sustituciones durante el encuentro, se espera que Nicaragua dé entrada a los jóvenes futbolistas llamados a tomar el testigo para las eliminatorias rumbo al Mundial de 2030.

Paraguay, entretanto, podría usar los cambios para dar descanso a sus titulares pensando en su debut en la Copa del Mundo de este 12 de junio ante Estados Unidos.

-Alineaciones probables:

Paraguay: Orlando Gill o Gastón Olveira; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez; Miguel Almirón, Julio Enciso y Ramón Sosa; Antonio Sanabria. Seleccionador: Gustavo Alfaro.

Nicaragua: Adonis Pineda; Joab Gutiérrez, Justing Cano, Evert Martínez, Leyner Moses o Emmanuel Gómez; Jason Coronel, Jacob Montes, Jonathan Moncada; Widman Talavera, Oliver Orozco y Jorge García. Seleccionador: Juan Cruz Real.

Estadio: Defensores del Chaco de Asunción.

Con base en EFE