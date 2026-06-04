Mundial 2026: la selección argentina está en alerta por las molestias de Julián Álvarez y el estado de Nico Paz

La selección Argentina cuenta con una extensa lista de futbolistas que están transitando la última etapa de recuperación de sus respectivas lesiones en los días previos al Mundial 2026 y, aunque la mayoría no debería suponer grandes problemas, en las últimas horas se conoció que Julián Álvarez acusó molestias nuevamente en su tobillo izquierdo .

El futbolistas del Atlético de Madrid , cuya continuidad en el club español está en duda luego de la Copa del Mundo, sufrió un esguince en el tobillo izquierdo durante la semifinal de ida de la Champions League ante Arsenal , en Madrid, aunque incluso llegó a reaparecer para la revancha pero infiltrado.

Es una lesión grado 1, por lo que nunca provocó demasiada preocupación y los tiempos de recuperación daban bien, de hecho viene entrenando a la par de sus compañeros, pero en la última práctica del miércoles en Kansas volvió a acusar una leve molestia en la zona y aunque no le impidió entrenar, a Lionel Scaloni no lo deja tranquilo.

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Luego de completar dos entrenamientos a la par del grupo, Julián tuvo que frenar y reducir las cargas. En Argentina informan que no es para alarmarse y preocuparse, pero cada vez que la zona se enfría tras completar una práctica, aparece esa molestia que si bien le permite entrenar, el cuerpo médico quiere quitar esa dolencia del todo.

Nico Paz, otra duda importante en la selección Argentina

Por otro lado, el caso que si tiene más preocupado a Scaloni y a su cuerpo técnico es el de Nico Paz y sus molestias en la rodilla izquierda y temen que no llegue en condiciones para el debut de Argentina en el Mundial el próximo martes 16 de junio frente a Argelia a las 22:00 horas.

El joven mediocampista del Como, que tuvo una temporada extraordinaria en Italia, arrastra una molestia por una pequeña lesión ósea en su rodilla izquierda y aún no pudo disputar un entrenamiento en óptimas condiciones ni a la par de sus compañeros.

Incluso, ante esta incertidumbre, Emiliano Buendía que fue incluido en la pre-lista pero no en la lista definitiva de 26, recibió un llamado de urgencia desde el predio de la Selección y le advirtieron al volante del Aston Villa que no se tomara vacaciones y continúe entrenándose de manera particular ante una posible convocatoria.

La evolución de la lesión es lo que más preocupa, porque los tiempos se acortan teniendo en cuenta que el reglamento FIFA para esta Copa del Mundo establece que hasta 24 horas antes del estreno se pueden realizar modificaciones por lesiones certificadas.