River Plate tiene acordada la llegada del uruguayo Mauro Arambarri, informan desde Argentina: los detalles

River Plate de Argentina comienza a planificar el mercado de pases para reforzar al equipo de cara al segundo semestre, en donde afrontará las instancias eliminatorias de la Copa Sudamericana , además de las competencias locales, y para eso tiene casi cerrado la llegada del uruguayo Mauro Arambarri desde el Getafe de España .

Luego de anunciar la llegada de Nicolás Otamendi luego del Mundial 2026 , que será el último del defensor con la selección Argentina , River Plate abrió negociaciones y está a detalles la compra del mediocampista uruguayo: pagarían 5 millones de dólares por el 50% que le pertenece al Getafe , su actual club, del cuál el 30% es de Boston River y el 20% restante del propio jugador y sus apoderados.

20250924 GETAFE (MADRID), 24/09/2025.- El centrocampista del Getafe Mauro Arambarri (i) intenta evitar el avance del delantero Pablo Ibáñez (d), del Alavés, durante el partido de la jornada 6 de la Liga disputado en el estadio Coliseum de Getafe. EFE/Zipi

Mientras se terminan de pulir los últimos detalles, Arambarri se encuentra en Uruguay esperando para estampar la firma en el contrato que lo vincula al Millonario por tres años y medio.

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Todo indica que será la resolución será favorable y se transformará en la segunda incorporación para el plantel de Eduardo Coudet.

Mauro Arambarri, pedido expreso de Coudet

El entrenador de River afronta su primer mercado de pases en el cargo y, luego de que el presidente Stefano Di Carlo declare que se irán alrededor de 15 jugadores en una limpieza extrema del plantel, Coudet pidió puntualmente a Mauro Arambarri para reforzar a su equipo.

El Chacho valora su polifuncionalidad y su capacidad de aportar en ambas áreas y lo tiene visto cuando el entrenador argentino dirigía el Alavés de España, previo a su llegada a River Plate.

Además del apartado defensivo, Arambarri aportaría llegada al área y presencia en el terreno de juego al elenco dirigido por Coudet, características necesitadas con cuasi-urgencia de cara al segundo semestre del año.