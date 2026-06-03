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El regreso y las dos bajas que tendrá Nacional para despedir un semestre para el olvido contra Juventud de Las Piedras

Nacional está a 8 puntos de Racing y Deportivo Maldonado, ambos punteros de la Tabla Anual, y a una unidad del cuadro del este en su grupo del Torneo Intermedio

3 de junio de 2026 10:49 hs
Jorge Bava, DT de Nacional

Jorge Bava, DT de Nacional

Foto: Dante Fernández/Focouy

Tras la dura derrota 3-0 ante Deportivo Maldonado, Nacional se enfrentará a Juventud de Las Piedras este sábado las 18:30 por la cuarta fecha del Torneo Intermedio, en lo que será el último partido del Tricolor antes del parate por el Mundial 2026.

Se trata de un encuentro importante para el Bolso, que con su nueva derrota quedó a 8 puntos de Racing y Deportivo Maldonado, ambos punteros de la Tabla Anual, y está a una unidad del equipo del este en el Grupo B del Intermedio.

Para este partido Nacional contará con dos bajas confirmadas. Según informó El Espectador Deportes y confirmaron fuentes del club a Referí, Maximiliano Silvera y Baltasar Barcia no estarán a las órdenes del entrenador Jorge Bava para el partido del sábado.

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Nacional informó el pasado jueves que Barcia sufrió un "edema muscular en bíceps femoral derecho" en el partido ante Coquimbo Universitario por la última fecha de la Libertadores. Tampoco estuvo disponible ante Deportivo Maldonado.

En tanto, Silvera tiene "un edema muscular adyacente a la cicatriz del anterior desgarro" que el jugador sufrió en el "gemelo interno de la pierna izquierda", sin rotura fibrilar, que contrajo en la primera fecha del Intermedio ante Albion, el pasado 23 de mayo. Con el de Juventud serán cuatro los partidos que se perderá desde aquel día.

Por otra parte, fuentes de Nacional detallaron que Lucas Rodríguez llegará al encuentro del sábado. Al igual que Barcia, al mediocampista también se le detectó un edema muscular en bíceps femoral derecho, que sufrió en el partido contra Universitario del pasado 20 de mayo.

Luego de tres partidos sin participación, el volante volverá a estar disponible para Bava en el último encuentro del Tricolor en el semestre.

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