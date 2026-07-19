El campeón del mundo con España que le pide ayuda a Donald Trump: "No puedo creer que no me permitan ingresar a Estados Unidos"

El ambiente previo a la gran definición del Mundial 2026 se ha visto sacudido por una inesperada controversia extrafutbolística. Joan Capdevila, histórico lateral izquierdo que se consagró campeón mundial con la selección de España en Sudáfrica 2010, reveló públicamente que las autoridades fronterizas de Estados Unidos le negaron el ingreso al territorio estadounidense, lo que pone en serio peligro su asistencia al partido decisivo entre la roja y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey-Nueva York.

El exdefensor de Villarreal y de Deportivo La Coruña formaba parte de una comitiva oficial invitada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la cual pretendía reunir a las leyendas de 2010 para brindar apoyo moral al seleccionado actual.

Sin embargo, los planes familiares y profesionales de Capdevila sufrieron un duro revés burocrático cuando se le notificó el rechazo de su documento migratorio obligatorio para la Unión Europea.

Ante la desesperación de quedarse fuera del evento deportivo del año, Joan Capdevilla utilizó sus plataformas digitales oficiales para emitir un urgente llamado de auxilio.

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En sus publicaciones, Joan Capdevila no dudó en etiquetar de forma directa al presidente estadounidense, Donald Trump, así como al secretario de Estado, Marco Rubio, buscando una intervención diplomática de última hora.

"¡NECESITO AYUDA @realDonaldTrump!", arrancó manifestando el exjugador en su cuenta de la red social X. "Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA ¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo", escribió con notable angustia.

A pesar del revuelo mediático originado en España y en el continente americano, el exdeportista todavía no ha esclarecido los motivos específicos por los cuales el Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA) le fue cancelado o rechazado.

Hasta el momento, y a falta de una solución legal exprés, una de las leyendas vivientes del fútbol ibérico corre el riesgo inminente de seguir el partido a miles de kilómetros de distancia.