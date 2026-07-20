Policías salvaron a un niño que dependía de respiración asistida durante el devastador temporal en Salto

Un grupo de policías intervino durante el fuerte temporal que afectó a Salto para asistir a un niño de cinco años que depende de un sistema de respiración asistida y había quedado en una situación crítica tras un corte de energía eléctrica.
El episodio ocurrió en una vivienda cuyo techo fue arrancado por las fuertes ráfagas de viento. Como consecuencia del apagón, dejó de funcionar el equipo que permite al niño recibir la asistencia respiratoria que necesita, según difundió el periodista Pedro Olivera.
La familia pidió ayuda mientras el temporal provocaba voladuras de techos, caída de árboles, daños materiales y cortes en el suministro eléctrico en distintos puntos del departamento. En la vivienda también se encontraba una niña de dos años.
Los efectivos policiales llegaron al lugar y brindaron asistencia inmediata a la familia. Su intervención permitió colaborar para que el niño volviera a contar con el sistema respiratorio necesario.
El hecho ocurrió en medio del temporal registrado en Salto, que dejó una persona fallecida e importantes daños materiales.
La actuación policial fue una de las distintas intervenciones de emergencia realizadas durante una jornada en la que las autoridades debieron asistir a familias afectadas por el viento, la lluvia y los cortes de energía.