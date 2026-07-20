Policías salvaron a un niño que dependía de respiración asistida durante el devastador temporal en Salto

Un grupo de policías intervino durante el fuerte temporal que afectó a Salto para asistir a un niño de cinco años que depende de un sistema de respiración asistida y había quedado en una situación crítica tras un corte de energía eléctrica .

El episodio ocurrió en una vivienda cuyo techo fue arrancado por las fuertes ráfagas de viento . Como consecuencia del apagón, dejó de funcionar el equipo que permite al niño recibir la asistencia respiratoria que necesita, según difundió el periodista Pedro Olivera .

La familia pidió ayuda mientras el temporal provocaba voladuras de techos, caída de árboles, daños materiales y cortes en el suministro eléctrico en distintos puntos del departamento. En la vivienda también se encontraba una niña de dos años .

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Los efectivos policiales llegaron al lugar y brindaron asistencia inmediata a la familia. Su intervención permitió colaborar para que el niño volviera a contar con el sistema respiratorio necesario .

El hecho ocurrió en medio del temporal registrado en Salto, que dejó una persona fallecida e importantes daños materiales.

La actuación policial fue una de las distintas intervenciones de emergencia realizadas durante una jornada en la que las autoridades debieron asistir a familias afectadas por el viento, la lluvia y los cortes de energía.