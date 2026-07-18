Temporal con fuertes vientos y lluvias: una mujer que iba en moto murió en Salto tras impactar con chapas que se habían volado

El temporal de fuertes vientos y lluvias que se registró en las últimas horas en Uruguay dejó a una mujer fallecida en Salto . Las consecuencias de este fenómeno fueron más fuertes en el norte del país, en particular en Salto , donde se registró el desprendimiento de techos, árboles caídos y miles de clientes de UTE afectados .

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La mujer que murió —informó la Dirección Nacional de Bomberos en un comunicado— circulaba en moto cuando chocó con chapas que se habían desprendido por el viento . Sufrió una lesión en la cabeza que le provocó la muerte en el lugar .

Salto fue el departamento más afectado , según la información primaria de las autoridades. Concentró las intervenciones que debió realizar Bomberos, pero también la cantidad de clientes de UTE afectados por el temporal.

El informe de Bomberos señala que los llamados se dispararon sobre las 03 : 00 , principalmente por " caídas de árboles, desprendimientos de techos, afectaciones al tendido eléctrico y otras situaciones de riesgo derivadas del fenómeno meteorológico ".

Los minutos finales del momento más extremo del temporal en Salto, Uruguay. Las impactantes imágenes muestran una ciudad golpeada por violentas ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica, granizo y lluvias torrenciales. El saldo fue trágico: una persona fallecida pic.twitter.com/1hyiYl1EVR

Además de la mujer que falleció, los funcionarios debieron rescatar a una persona.

"Las dotaciones de Bomberos continúan trabajando en distintos puntos del país atendiendo las emergencias derivadas del evento meteorológico, priorizando la eliminación de riesgos, el aseguramiento de estructuras comprometidas y la asistencia a la población", señaló la institución en un comunicado.

También exhortaron a la población a "extremar las precauciones" y evitar circular por las zonas donde existan árboles caídos, cartelería, chapas u otros elementos.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) había emitido días atrás un aviso especial a la población que rige por todo el fin de semana. Allí se advertía por la presencia de tormentas fuertes, vientos, granizo e intensa actividad eléctrica, entre otros fenómenos posibles.

Para la noche del viernes en particular se había alertado que el norte del país sería el más afectado.

El organismo emitió un informe preliminar en la mañana del sábado donde ratificó que Salto fue el departamento más afectado por las "rachas de viento de muy fuerte intensidad", aunque descartaron que se haya producido un tornado. Sí especificaron que se trató de una "descendente húmeda", pero sin "rotación", lo que hubiese configurado el tornado.

Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres fueron los departamentos donde se registraron las rachas más fuertes de viento. En Salto se alcanzó los 129,5 kilómetros por hora sobre las 03:20.

En Tacuarembó y Treinta y Tres, en tanto, fueron de 111 kilómetros por hora y 94 kilómetros por hora respectivamente. También se produjeron durante la madrugada.

Inumet agregó que en Young, Paysandú, Florida y Lavalleja los vientos oscilaron entre los 70 y los 80 kilómetros por hora.

Informe preliminar sobre el evento meteorológico de la pasada madrugada. Se registraron rachas de viento de muy fuerte intensidad, siendo Salto el departamento más afectado. Los datos sugieren una 'descendente húmeda' y se descartan indicios de rotación (tornado).



Recordamos… pic.twitter.com/4NRCgYxOhm — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) July 18, 2026

Miles de clientes de UTE afectados

Por otra parte, UTE informó en la mañana de este sábado que por el temporal 48 mil servicios se vieron afectados, en particular en Salto.

En ese departamento los servicios afectados llegaron a los 21.503, informó la empresa en un comunicado.

"Desde las primeras horas de la mañana, UTE se encuentra trabajando en las localidades afectadas, relevando líneas y realizando tareas de seguridad", afirmaron.

Pero aclararon que los trabajos seguirán durante toda la jornada.

Al igual que Bomberos, la empresa pidió extremar los cuidados ante cables caídos y recomendó "no acercarse ni tocarlos".

Y, en caso de detectar cables caídos en la vía pública, UTE llamó a reportar los casos a través de este enlace.

"Dado que las condiciones climáticas adversas persisten, pueden producirse nuevas afectaciones", señalaron.