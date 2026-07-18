Jefe que se masturbaba en el trabajo fue sumariado por la IM y recibió un préstamo de Adeom para apelar, pese a oposición de los líderes

Funcionario de jerarquía en el Municipio E y dirigente sindical, el caso de Hernán Calleros generó una nueva grieta en la dirigencia del sindicato de funcionarios de la Intendencia de Montevideo ( Adeom ).

Desde finales de 2017 Calleros trabaja en el Municipio E, actuando con un cargo de jefe operativo. Además, es dirigente de la lista 1966 de Adeom y ocupaba -hasta hace pocas semanas- un cargo en el Consejo Ejecutivo del sindicato, el principal órgano deliberativo.

Tiempo atrás, una funcionaria de su departamento lo denunció por acoso sexual ambiental y acoso laboral . Uno de los puntos que se describió, según supo El Observador, es que el hombre se masturbaba en el baño de la oficina.

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También había problemas de violencia con Calleros: " Es una persona violenta, muy brava de tratar, no era querida por nadie”, lo describió a El Observador Mercedes Ruiz, la alcaldesa del municipio.

El 22 de junio la IM lo sancionó con 25 días de suspensión sin goce de sueldo por haber incurrido en conductas de acoso laboral y acoso sexual ambiental.

“En el informe se concluye que se verificó la existencia de conductas de acoso laboral y acoso sexual ambiental respecto de la denunciante”, indicó la comuna en una resolución.

Además, se le prohibió acercarse al lugar de trabajo de la denunciante por cinco años.

Problemas en Adeom

El caso tuvo especial repercusión en la directiva de Adeom, pero no solo porque se trata de un ex integrante de la directiva, sino porque Calleros solicitó la aplicación de una herramienta que tienen los funcionarios: pedir un préstamo al sindicato.

“Tenemos un fondo solidario con reembolso y con garantía que está para diferentes necesidades, como no poder pagar UTE, OSE, alguna cuenta, o tener alguna operación o cosas excepcionales”, explicó un dirigente.

Calleros pidió US$ 1.000 más IVA para apelar la decisión de la IM de sancionarlo.

Como el caso no entraba dentro de las definiciones del fondo solidario, el caso se elevó al consejo ejecutivo de Adeom. Este miércoles el órgano lo trató y aprobó con el apoyo de las listas opositoras. La lista 2025 del presidente Julio Cametto y la 105 de la secretaria general Silvia Tejera votaron en contra.

La directiva de Adeom se encuentra dividida desde hace meses, situación que se recrudeció con la aprobación del convenio colectivo con la Intendencia de Montevideo. En ese caso, el oficialismo de Tejera y Cametto fueron los principales impulsores de una propuesta que no conformó a la mayoría de las listas opositoras.

Tejera se expresó en un estado de su cuenta de Whatsapp: “Hoy es uno de los días más tristes que me ha tocado como dirigente sindical, pero lo que se vota en mayoría se debe respetar. Sumamente orgullosa de ser minoría, las convicciones se defienden”.

Otro de los dirigentes de las listas que votaron en contra cuestionó la “incoherencia” de “pedirle por favor a los funcionarios que denuncien el acoso sexual” y "luego que pasan por todo el proceso", darle dinero "al victimario para que se defienda".

“Nosotros incentivamos a los compañeros a que vayan a denunciar cuando hay acoso sexual, acoso laboral, no podemos descreer ahora de ese funcionario que fue a denunciar. Como fue dirigente le prestamos plata...”, cuestionó un dirigente.

La Agrupación Quehacer, que integra el sancionado, publicó este jueves un comunicado defendiendo al dirigente, y asegurando que la sanción se explica por la "situación sostenida de acoso laboral" que sufre "hace más de 13 años Hernán Calleros".

Aseguran que hubo “serias irregularidades” en el proceso: “No se valoraron adecuadamente los elementos y testimonios que respaldaban la posición de Hernán, mientras que sí se otorgó pleno valor a declaraciones que sustentaban la denuncia en su contra”. Además, indicaron que la "conducta atribuida carece de los elementos que caracterizan esa figura”.