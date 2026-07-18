Lo que pasa con el precio del morrón y la verdad de su impacto en el consumo de Uruguay

El precio del morrón , que alcanzó valores que en algunos sitios en Montevideo superaron los $ 400 por kilo , ahora comenzó a descender , según un relevamiento realizado por El Observador en puestos de ferias y otros comercios, en grandes superficies y en locales del Mercado Agrícola Montevideo (MAM) y del Mercado Polivalente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

Que el precio de esta hortaliza ascienda en el invierno “es algo esperable”, comentó Diego Romero, encargado de Información Comercial en la UAM.

Es determinante para cada valor elevado, normal o deprimido, como siempre, la incidencia de la oferta y la demanda.

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En la estación del año en curso hay en las granjas factores adversos, básicamente días con mucho frío y menos luminosos, lo que enlentece la producción.

A la vez, incide otra conducta habitual: cuando el precio de un rubro sube de modo muy notorio la demanda se retrae y, relacionado con eso, al morrón le cabe el calificativo de "producto suntuoso": tiene un aporte apreciado, pero no es imprescindible.

De verde a rojo... la maduración del morrón. Foto: Juan Samuelle

El precio del morrón

Con base en datos aportados este jueves 16 desde el Observatorio Granjero, el precio mayorista del morrón tiene valores extremos, con base en calibre, calidad y variedad, de $ 70 y $ 270 por kilo.

A nivel minorista, esta semana, durante el relevamiento señalado, El Observador encontró precios desde $ 299 a $ 399 por el kilo de morrón rojo, con algún valor mayor para el amarillo y precios menores para el verde, incluso en algún caso cerca de $ 150 el kilo.

El pico máximo de precio, en los últimos lustros, se registró en el inicio del invierno de 2016, con precios mayoristas de $ 425 (ver en el gráfico reportado desde la UAM) por kilo de morrón rojo y al público un valor que en algún caso superó la barrera de los $ 600.

Un detalle importante es que si se considera que desde el cuajado del fruto a la cosecha transcurren a esta altura del año unos dos meses (en verano ese tiempo se reduce), siempre para el caso del rojo que es la variedad que más tarda en quedar lista para llegar al mercado, las explicaciones de cómo se comporta la oferta son básicamente consecuencia de lo que sucedió a mediados de mayo.

Otros datos a considerar, también trascendentes, es que el 100% de la oferta de morrón en Uruguay es de producción local, no se importa.

El 62% de este fruto procede desde unidades productivas del litoral norte, ubicadas en Salto sobre todo y también en Artigas, un 28% del sur, desde Canelones, y el 10% se obtiene en otros sitios, en sur y en el norte.

El último registro oficial señala que hay 163 hectáreas con producción de morrón con distintas protecciones, como invernáculos, con 59 hectáreas de cultivo en campo.

En el invierno, vale puntualizar, el 100% del morrón llega desde sistemas productivos cubiertos.

Hay en este sector de la granja una inversión relevante en esas estructuras de protección, también en genética, en sistemas de riego y hasta en manejos que permiten minimizar el impacto de las heladas.

Todo eso ha permitido amortiguar la existencia de cambios bruscos en los precios.

Un dato importante es que el morrón explica el 3,1% del volumen de frutas y hortalizas que pasan por la UAM, pero su relevancia medida en valor es mayor, el 5,1%.

Los precios

Volviendo al tema de los precios, con foco en la totalidad de los rubros, el Observatorio Granjero reveló, también este jueves 16, que se registraron en la UAM bajas en los valores de morrones, tomate Redondo y Perita, zapallito, brócoli, berenjena, boniato zanahoria, rabanito, apios, espinaca, naranja y mandarina Afourer, frutilla y zucchini, con subas en perejil y calabacín calibre grande y calidad superior y mandarina Avana.

¿Rojo, amarillo o verde?

La preferencia por el morrón rojo en el mercado hortícola local es fuerte, un 62% del total que ingresó a la UAM en 2025 era de esa variedad.

Hay muchos productores que trabajan con ambas variedades, rojo y verde, los menos lo hacen con morrones amarillos y existen otros, como los violetas.

El verde se cosecha más rápido, también dura más cuando llega al mercado, es más barato y más amargo.

El rojo, tiene un sabor más dulce, estéticamente es más atractivo, cuesta más y dura menos dado que ya está totalmente maduro, con mejores valores nutricionales.

El amarillo, se suele definir, está a mitad de caminos.

Sobre "machos y hembras", una definición sencilla es que los de 4 puntas son hembras (ideales para ensaladas, conservas y carnes asadas) y los de tres puntas machos (ideales para salsas y comidas de olla).

¡A congelar morrones!

Finalmente, un buen consejo, que siempre es trasladado por los propios actores de la cadena granjera, es que hay que aprovechar cuando el precio es más accesible a comprar morrones, lavarlos, cortarlos en rodajas y congelarlos, para no prescindir de su presencia en las comidas cuando el precio, como ha pasado ahora, se dispara.

La otra cara de la moneda: morrón con un precio de ruina para el granjero. Foto: Juan Samuelle