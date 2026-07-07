Alzas y bajas en el mercado de frutas y verduras con una nueva lista inteligente de productos recomendados

En un momento sensible del año en el mercado hortifrutícola , los precios de frutas y verduras presentan alzas y bajas , pero se sostienen en niveles ventajosos para el consumidor en varios casos –por ejemplo zanahoria y naranjas– , aunque debe tenerse en cuenta que hay variaciones relevantes con base en dónde se haga la compra.

Este martes 7 de julio, con eso como contexto, se activó una nueva Lista Inteligente , un conjunto de productos de granja de compra recomendada a la población.

Esta vez integran la lista, que tiene vigencia hasta el lunes 20 de julio , los siguientes rubros: naranja, brócoli, cebolla de verdeo, nuez pecán, pera, pomelo, repollito de Bruselas, zanahoria y zapallo Kabutiá .

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La naranja, con una buena oferta, de calidad importante y precios bajos, es el rubro destacado de la quincena.

Desde el Observatorio Granjero se informó, en su último reporte este lunes 6 de julio, que en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) “la semana comenzó con una mayor agilidad de venta y mayor concurrencia de compradores en comparación con el fin de la semana pasada, según comentarios de informantes calificados”.

Peras, en la UAM. Foto: Juan Samuelle

Frutas y verduras con alzas y bajas

Con respecto al último relevamiento de precios, se añadió, hubo bajas en repollitos de Bruselas y boniato Criollo, con aumentos en los valores de referencia de tomates, morrones, zapallito, berenjena, chauchas, albahaca, frutilla de calidad superior y zucchini.

Martín Gutiérrez, director del puesto La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente de ese centro de comercialización de frutas y hortalizas, dijo a El Observador que “en estos primeros días de julio se observa una leve recuperación en la comercialización, pese al intenso frío. Se ve afectado el precio del tomate, el del morrón y el de la berenjena, con una gran suba. Hay, a la vez, una disminución de precios en cítricos y productos para comidas de olla, como papa, boniatos y zapallos”.

La Lista Inteligente es un conjunto de agroalimentos producidos en el sector granjero, cuyo consumo es recomendado por el mencionado observatorio, emprendimiento ejecutado en el marco del convenio entre la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la UAM.

Nueces Pecán, nuevo ingreso a la Lista Inteligente, producto generado en quintas del sur de Uruguay.

Precios de la Lista Inteligente

La nueva lista tiene los siguientes precios de referencia:

Zapallo Kabutiá $ 35 el kilo

Cebolla de verdeo $ 75 el atado

Brócoli $ 65 la unidad

Repollitos de Bruselas $ 120 la bandeja

Naranja 3 kilos por $ 100

Pomelo $ 55 el kilo

Zanahoria $ 39 el kilo

Pera $ 55 el kilo

Nuez Pecán $ 170 el kilo con cáscara

Fuente: La Feria de la UAM – precios del lunes 6 de junio.

La mencionada lista, conformada siempre por nueve productos, se renueva quincenalmente y contiene una selección de productos que conviene sean adquiridos, porque tienen una presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional– y presentan un precio conveniente.

El incremento en la ingesta de esos productos es un beneficio de alta relevancia, dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos: el consumo diario en Uruguay está por debajo de los 300 gramos cuando desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda un mínimo de 400 gramos.

A la vez, es un factor de apoyo a los granjeros, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas un gran volumen y cuya comercialización es coyunturalmente más dificultosa.

En este enlace se accede a una descripción de las propiedades de esos nueve productos y los modos de conservación recomendados.