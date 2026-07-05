A un mes de la apertura de la Central Hortícola del Norte, en qué está la ocupación y los primeros impactos

El funcionamiento de la Central Hortícola del Norte (CHN) , en su primer mes de actividad tras la inauguración realizada el sábado 30 de mayo y su puesta en funcionamiento el lunes 1° de junio, "ha sido muy positivo" , afirmó Javier Texeira, secretario general de la junta directiva del nuevo polo de comercialización hortifrutícola en Uruguay .

La CHN está en la intersección de las rutas nacionales 3 y 31, en Salto. Fue concebida como la primera central de servicios hortifrutícolas al norte del Río Negro. En el estreno el gobierno nacional anunció que en esa región existen más de 780 productores hortícolas registrados y que Salto concentra a cerca del 42% de la producción hortícola del país. El costo de la obra fue estimado en $ 250 millones.

Ajuste en el precio de la lana y valores firmes por los corderos y la carne ovina de exportación

Texeira, representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en la gobernanza del nuevo mercado, señaló a El Observador que el balance satisfactorio con foco en estas primeras semanas tiene como base que de los 75 puestos disponibles hay más de 50 ocupados , con varios más en proceso de ocupación tras la firma de los contratos, quedando libres solamente unos 10 puestos .

Previo a la existencia de la CHN la operativa de comercialización de frutas y hortalizas en esa zona del litoral norte estaba muy dispersa y, por lo tanto, no existen referencias de estadísticas para comparar, no obstante "la gente que tiene años operando ha notado que han regresado compradores que habían dejado de abastecerse en esta zona", señaló.

Se ha visto, añadió, que comerciantes de Paysandú, Tacuarembó, Soriano y Colonia, por ejemplo, volvieron a comprar en Salto.

Eran empresas que habían optado por abastecerse exclusivamente en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), complementó.

Ahora, tras la apertura de la CHN, esas empresas siguen comprando en el mercado de la capital, por ejemplo papas por citar un rubro, pero en el caso de rubros de producción relevante en Salto y alrededores, como morrones o tomates, también como ejemplos, optaron por abastecerse en el nuevo polo.

Eso tiene directa relación con la calidad óptima que hay en el litoral norte y en el sur pero un costo diferencial por el valor del flete para mover la producción.

Central Hortícola del Norte. A. Grenno, C. Dos Santos / Presidencia de la República

Proceso de formalización

Medir el impacto de la existencia de la CHN en empleos no se sencillo, dado que muchos operadores venían desarrollando sus gestiones en otros espacios y habría que ver caso a caso si añadieron personal.

Lo que sí hubo, y eso otro logro positivo mencionó, "es un proceso de formalización, porque para estar en la CHN las empresas tienen la exigencia de estar registradas, con número de RUT y en el BPS".

Productores

Con relación a los productores, directamente vendiendo en el nuevo mercado hay una decena que decidieron invertir y estar para vender "de la granja al comerciante final", pero son muchos más los involucrados si se tiene en cuenta que los comerciantes mayoristas se abastecen de producción de varios proveedores de frutas, hortalizas y otros rubros, como huevos y miel.

Reacomodamiento

"Todavía nos estamos acomodando, acá hubo un reacomodamiento del sistema de comercialización de frutas y verduras, con ganadores y perdedores por decirlo de algún modo", marcó.

Explicó que "hay gente que mejoró su precio de venta y está muy contenta y gente que tiene una competencia que antes no y se le dificulta competir solo en base a precios, pero en general hay un efecto interesante que es ese regreso de compradores que Salto había perdido, verdulerías grandes de distintas localidades y mayoristas que se abastecen acá para trasladar a otros lugares del país", reflexionó.

"El gran desafío es sostener eso e incrementarlo", agregó Texeira.

El siguiente paso

Por último, comentó que "esta CHN es parte de aquel proyecto del intendente Eduardo Malaquina, del Parque Agroalimentario, se llamaba Alto Uruguay y comprendía unas 90 hectáreas, este nuevo mercado ocupa cuatro de esas hectáreas, la aspiración es que esto sea una punta de lanza y el día de mañana tener, por ejemplo, galpones en los que haya procesos de agregado de valor a la producción, algo equivalente a lo que es la zona de actividades complementarias en la UAM, hoy es una idea, pero debería ser el objetivo".

Central Hortícola del Norte. Fotos: MGAP

La dirección

La presidencia de la Junta Directiva de la CHN la ejerce Martín de Abreu por la intendencia y la secretaría general le corresponde al MGAP y la ejerce Javier Texeira, con participación además de la Intergremial Salto Hortícola (ISH), un representante de los operadores y un delegado del Congreso de Intendentes en representación de las intendencias del norte del Río Negro.