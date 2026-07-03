Mercado ganadero incidido por heladas y falta de lluvias

Con un mercado ganadero estabilizado y disparidad en las ofertas que se trasladan desde las distintas industrias , empieza a notarse un comportamiento diferenciado entre los negocios de los vacunos para faena y de los de ganados de reposición para los campos .

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En el mercado del gordo hay una interesante demanda por ganado para el abasto y un freno en la oferta de ganado de verdeos y praderas por el frío y la falta de agua en algunas zonas.

Con menos salida de vacunos desde los corrales, hay más interés de la industria para mantener un nivel de faena de cerca de 45 mil vacunos por semana a estos precios.

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Y para el productor los precios siguen siendo atractivos.

Partidas de novillos de muy buena terminación se pagan todavía arriba de US$ 5,60 por kilo de carcasa.

El factor clima

Pero el clima empieza a pasar factura, tanto en un escaso desarrollo de los verdeos como en el estado de los animales, lo que se nota especialmente en el mercado de reposición que empieza a tener más disposición vendedora.

Eso incide también en la exportación en pie, que tiene una mayor actividad y que va a marcar en junio un récord de ingresos de US$ 87,7 millones, que superó largamente los US$ 56,7 millones de junio de 2018.

El mercado muestra una reactivación, con negocios para los terneros enteros sobre US$ 4 por kilo.

En tanto, el mercado de ovinos también se aprecia completamente firme y con poca oferta, arriba de los US$ 6 por kilo.

La actividad seguirá siendo muy baja mostrando tanto un factor estacional como de retención de vientres.

En el exterior precios en baja en Brasil y Australia, dado el cumplimiento de las cuotas de estos países en China. Habrá un redireccionamiento de las ventas de estos países hacia Estados Unidos.

Las negociaciones en el Mercosur por la adjudicación de cupos para la Unión Europea siguen completamente trancadas con el inconveniente adicional del bloqueo que se espera de las compras de la Unión Europea a la carne brasileña a partir de setiembre.

Tal vez ahí puede venir la próxima suba de precios del ganado en Uruguay.

Como conclusión, la falta de lluvias continúa condicionando el mercado, generando una mayor oferta y una desaceleración en la reposición.

En el corto plazo, este escenario mantendría un mercado estable, con una leve tendencia bajista en las categorías de reposición.

En contraste, los ganados con destino a faena continúan transitando una dinámica diferente, sostenidos por una demanda firme.

La llegada de precipitaciones podría modificar este escenario y aportar mayor dinamismo al mercado.