Uruforest 2026 permitirá vincular más a la forestación con otras producciones y elevar el nivel del debate

Uruforest 2026 (UF26) , que se hará del 21 al 24 de octubre –en Juan Lacaze (Colonia)– , además de ser un evento en el que se potenciarán atractivos de su edición inicial, tendrá innovaciones y una será que permitirá profundizar el vínculo del rubro forestal con otras producciones, principalmente con la ganadería .

Ignacio Acuña, director de UF26, destacó a El Observador que otro propósito de alto valor será contribuir a acercar mucho más a los actores del rubro –productores, empresas y colectivos– con el sector político , con el foco puesto tanto en el gobierno nacional como en los departamentales.

Y, solo por anotar inicialmente otra misión innovadora, se trazó desde la organización la meta de sumar –con base en un Foro Forestal– al anhelo de elevar el nivel del debate y contribuir a que algunas visiones que se instalan sobre la forestación sean abordadas con argumentos y datos sólidamente comprobados .

Uruforest, anunciaron sus directores –Ignacio Acuña y Juan Pedro Raffo– en el lanzamiento realizado a fines del año pasado, será más técnica, más internacional y más innovadora. La segunda edición de la Feria Forestal, del Agro y del Ambiente en Uruguay se hará del miércoles 21 al sábado 24 de octubre. Se desarrollará en el predio que fue sede de la edición inicial (sobre la ruta 54 y muy próximo a la ruta 1).

Ignacio Acuña y Juan Pedro Raffo, directores de Uruforest.

La ventaja del éxito de la edición inicial

Al ir diseñando esta segunda edición, reflexionó Acuña, “una gran ventaja fue la existencia de la exposición inicial, exitosa en muchos aspectos, porque hizo más sencillo recorrer el camino de ayudar a comprender el rol de Uruforest, qué espacio cubre, cómo se relaciona con las otras producciones, porque está claro que el sector forestal identifica al evento como propio y lo aprovecha, pero estamos viendo con satisfacción que también el agro, la industria y la logística interpretan las oportunidades y la necesidad de estar conectados con Uruforest”.

Existen, añadió, objetivos fundamentales, esos que la exposición siempre debe cumplir, “pero además vamos buscando objetivos particulares para cada edición”.

Profundizar el vínculo con el resto de las producciones

En se sentido, “entendemos que la feria debe ser una plataforma de encuentro y de promoción de oportunidades que relacionen a todas esas cadenas productivas, pero en particular, para esta segunda edición, vamos a profundizar en el vínculo e integración del rubro forestal con el resto de las producciones, principalmente con la ganadería”.

Estamos convencidos de que incluir producción de árboles en campos tradicionales, donde no hay emprendimientos forestales, ayuda mucho a mejorar las condiciones de esa empresa agropecuaria Estamos convencidos de que incluir producción de árboles en campos tradicionales, donde no hay emprendimientos forestales, ayuda mucho a mejorar las condiciones de esa empresa agropecuaria

Considerando beneficios en servicios a la producción que tiene ese campo, por ejemplo sombra y abrigo para el ganado, mejor aprovechamiento de espacios no productivos o disponibilidad de cortavientos; el valor como futuro proveedor de biomasa en un acercamiento a las empresas productoras de celulosa; y la utilidad del formato de silvopastoreo con la ganadería integrada en los árboles, “hay validaciones, por ejemplo de FUCREA, que demuestran que la inclusión de la producción forestal en los establecimientos mejora mucho la ecuación económica y suaviza esas curvas productivas que tienen que ver con los mercados, con los números del campo”, complementó.

“En todo eso, realmente, hay mucho potencial”, afirmó Acuña.

Si bien se está poniendo el foco de modo prioritario en la ganadería, ello no excluye sinergias tan relevantes como esa, “por ejemplo puede haber sistemas agrícolas muy intensivos y exitosos que tengan en el campo un área menor, tal vez un 5%, donde lo mejor sea instalar un monte, tener árboles, ya sea pensando en servicios, como en una caja de ahorro, un espacio de conservación o limitación”, consideró, a la vez que añadió que los beneficios constatables se sumar la forestación a la ganadería no son exclusivos, existen para otras producciones.

Sobre qué van a encontrar en UF26 los productores que vayan en forma individual o como parte de agremiaciones y otros colectivos, también para los técnicos y profesionales, dijo: “Primero estará la enorme utilidad del contacto con los expositores, que son muchos y de un muy variado perfil, como desarrolladores forestales, proveedores de maquinaria, hay una amplia variedad de expositores que son además los reales artífices del éxito que tiene el sector”

También, señaló, “es muy importante el contacto que se ambienta con un área institucional, con presencia de las cámaras del sector forestoindustrial; con organismos paraestatales como INIA con la investigación y LATU con la certificación; con el Centro Tecnológico Forestal Maderero y otras instituciones de formación y capacitación a nivel país, habrá cursos de formación y charlas técnicas que permitirán despejar todas las dudas sobre cómo acercarse al rubro; también estarán las instituciones públicas responsables de facilitar la instalación de esos nuevos bosques, por ejemplo la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; y ni que hablar de la relevante participación de la Asociación de Contratistas y la Sociedad de Productores Forestales”.

Habrá, además, en un complemento que caracterizó a la edición inicial en 2024 y se acentuará, muestras dinámicas en predios demostrativos de reconversión.

“Uruforest presenta un área donde antes hubo producción forestal, reconvertida a ganadería y agricultura, en parcelas demostrativas, dentro del predio de exposición”, complementó.

Habrá, allí, demostraciones activas de todo tipo de maquinaria e implementos forestales, incluyendo el creciente aporte de los drones.

“Contribuir a acercar mucho más a todas las partes”

Otro objetivo particular para UF26, detalló, “es contribuir a acercar mucho más todas las partes, hablo de empresas, cámaras y asociaciones, con el sector político y cuando hablo de sector político me refiero al Estado, el gobierno y los partidos, y cuando ponemos la mira en el gobierno pensamos tanto en el nacional como en los departamentales”.

“Hay necesidades de integración, de comunicación, de trabajo, que tienen lógicas diferentes y en ese sentido nos tiene muy contentos, muy ilusionados, el feed back, el nivel de respuesta que hemos encontrado a nivel parlamentario y en los gobiernos departamentales, creemos que habrá un punto de encuentro y de trabajo activo y estimulante para todos, que permitirá seguir construyendo más relación, para mejores condiciones productivas, para una mayor generación de trabajo, cosas muy importantes para el país, sus empresas y su gente”, señaló.

En esta segunda Uruforest el foro se realizará en el predio de exposiciones.

Objetivo: elevar el nivel del debate

Acuña, finalmente, admitió en la charla con El Observador que si bien el desarrollo forestal del Uruguay tiene como base una ley que se instauró hace casi 50 años, es un rubro nuevo que, periódicamente, recibe cuestionamientos, “sobre los cuales nos parece importante sentarse a conversar”.

Eso tiene relación con el resurgimiento, en algunos ámbitos, de iniciativas que se las puede definir como conservacionistas.

No es cierto decir que el sector forestal genera poco trabajo, es absolutamente constatable la calidad y cantidad del empleo directo e indirecto, la contribución a la radicación de gente en el interior profundo, este sector mantiene gente en comunidades pequeñas en el medio rural con excelentes condiciones de trabajo y un nivel salarial que no se alcanzan en trabajos de la ciudad No es cierto decir que el sector forestal genera poco trabajo, es absolutamente constatable la calidad y cantidad del empleo directo e indirecto, la contribución a la radicación de gente en el interior profundo, este sector mantiene gente en comunidades pequeñas en el medio rural con excelentes condiciones de trabajo y un nivel salarial que no se alcanzan en trabajos de la ciudad

“Los que trabajamos hace 20 años en esto conocemos bien cada fortaleza de la forestación y eso hay que ponerlo sobre la mesa, porque son cosas ciertas que las podemos defender con datos, con argumentos”, expresó.

Para todo esto, remarcó, “Uruforest quiere ser un punto de encuentro de diferentes visiones, vamos a desarrollar un Foro Forestal, un evento empresarial en el que se podrán exponer además políticas públicas, todo con un objetivo fundamental que es elevar el nivel del debate y eso es posible cuando avanzamos hacia un evento que supera lo de ser una feria”.

A propósito de intercambios que enriquecen a todas las partes, Acuña valoró especialmente una reciente instancia en la cual los integrantes de Uruforest, en la Comisión de Agro del Senado, “fuimos a presentar la exposición y terminamos, en los intercambios sobre diversos temas, enriqueciéndonos”, concluyó.