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Primer trabajo de la serie educativa sobre garrapata bovina explica qué es una generación de este parásito

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) difundió el primer trabajo de la serie educativa titulada "Aprendiendo sobre la garrapata bovina"

30 de junio de 2026 17:59 hs
Garrapata bovina, tratamiento en establecimientos ganaderos.

Garrapata bovina, tratamiento en establecimientos ganaderos.

Foto: Á. Scarone (MGAP)

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) difundió el primer trabajo de la serie educativa titulada "Aprendiendo sobre la garrapata bovina", que tiene por objetivo informar al sector conocimientos relevantes, con base en un eje temático: "La batalla contra la garrapata se gana antes de verla".

La serie, generada desde el Plan Nacional de Lucha Contra la Garrapata, según se indicó cuando fue presentada hace unos días, presenta conceptos sencillos, información práctica, recomendaciones sanitarias y herramientas para la toma de decisiones.

¿Qué es una generación de garrapata?

La presente entrega está destinada a explicar uno de los conceptos fundamentales para planificar el control sanitario: qué es una generación de garrapatas.

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Comprender qué es una generación de garrapatas ayuda a tomar mejores decisiones sanitarias, se señaló.

En Uruguay, una generación no se refiere a una sola garrapata, sino al período en el que una población completa desarrolla su ciclo reproductivo y da origen a la siguiente.

Comprender este proceso permite anticiparse al crecimiento de la infestación y planificar los tratamientos en el momento oportuno.

El ciclo comienza cuando las larvas ascienden al bovino. Allí las garrapatas completan su desarrollo, se alimentan y las hembras caen al suelo para oviponer miles de huevos. Posteriormente, las nuevas larvas vuelven a infestar otro animal, iniciando una nueva generación.

Cada una de estas generaciones aumenta el número de garrapatas presentes en el establecimiento.

Por eso, intervenir tempranamente permite cortar el ciclo biológico antes de que la población se multiplique.

La serie educativa busca acercar conceptos sencillos y herramientas prácticas para fortalecer la prevención y promover un manejo sanitario planificado junto al veterinario o veterinaria de confianza.

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