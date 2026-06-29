Vacaciones de julio: la lista de productos controlados y lo que se puede ingresar al volver a Uruguay

Iniciado el tradicional período de vacaciones de invierno en Uruguay , lapso que en 2026 básicamente va desde este lunes 29 de junio al domingo 5 de julio, se incrementa el riesgo de perjuicios derivados del ingreso al país de varios productos .

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Desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), al inicio de las vacaciones de julio, se recordó que la introducción de ciertos productos de origen animal o vegetal pueden poner en riesgo la sanidad y la bioseguridad nacional , comprometiendo no sólo la salud de la población sino también la confiabilidad del Uruguay como país productor y exportador de alimentos.

Con eso como marco, se señaló que la Gerencia de Barreras Sanitarias de la Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria del MGAP (Digebia) es la encargada de realizar el control de estos productos en los diferentes pasos de frontera en Uruguay.

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Al regresar de los viajes, lo mismo vale para turistas que llegan al país, es imprescindible recordar que no está permitido ingresar animales, plantas ni productos de origen animal o vegetal (incluidas artesanías) sin la autorización correspondiente .

Estos artículos pueden introducir enfermedades como fiebre aftosa, peste porcina africana o influenza aviar, además de plagas que amenazan nuestros cultivos, ecosistemas y biodiversidad.

El personal de Barreras Sanitarias del MGAP, se destacó, inspeccionará el equipaje para asegurar que no haya transporte de productos de riesgo.

Todo artículo que no cumpla con los requisitos será decomisado y eliminado de forma segura, en presencia del portador.

La colaboración de los viajeros es clave para proteger el esfuerzo de miles de uruguayos, se remarcó desde dicha Secretaría de Estado.

Cuidemos juntos nuestra salud, el trabajo nacional y nuestro estatus sanitario Cuidemos juntos nuestra salud, el trabajo nacional y nuestro estatus sanitario

Desde el MGAP se expresó que un pequeño descuido puede causar grandes pérdidas y que es responsabilidad de todos proteger la salud, producción y biodiversidad.

El control se realiza a toda persona que ingrese al país por vía terrestre, marítima o aérea, sin excepción -incluyendo personas de nacionalidad uruguaya y extranjera, que ingresen como turistas, tripulantes, funcionarios oficiales nacionales, diplomáticos y funcionarios de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, etcétera, sus equipajes y sus vehículos, y todos los envíos postales que se realicen desde el extranjero.

Independientemente del motivo de su viaje, todos serán objeto de revisación por parte de Barreras Sanitarias.

De acuerdo a la normativa vigente, el incumplimiento de la norma puede provocar las multas previstas en la Ley Nº 19.149.

Lo que se permite ingresar

Los productos que no se encuentren en el listado de ingreso controlado (ver más adelante).

Estos productos deberán contar con etiquetas originales en alguno de los tres idiomas oficiales de la Organización Mundial del Comercio (OMC): español, inglés y francés.

Estos productos de ingreso controlado, si cuentan con el certificado o la autorización oficial emitidos por el MGAP de Uruguay, podrán ingresar al país.

Lo que se decomise será destruido. Pexels / Craig Adderley

Productos de ingreso controlado

1 - de origen animal

Animales vivos de cualquier especie: animales domésticos y otros abejas insectos ácaros en todas sus formas

Carnes de cualquier especie, en cualquier estado o envase: bovina ovina suina de aves de animales silvestres peces y productos acuáticos

Productos envasados al vacío y embutidos (jamones, etcétera)

Productos chacinados en cualquier tipo de envase y cocción (salchichas, chorizos, etcétera)

Productos lácteos y sus derivados: leche fluida (excepto UHT) leche en polvo leche fermentada suero de queso en polvo yogurt quesos de cualquier tipo quesos en polvo helados frescos o en polvo manteca crema de leche ricota

Huevos frescos de aves o de reptiles, enteros o sus partes en polvo

Componentes de animales de cualquier especie: sangre, suero o plasma de cualquier especie animal, frescos o en polvo tripas y vísceras de cualquier especie cueros o pieles frescos, secos o salados pelos astas o cornamentas pezuñas lana sucia crines o cerdas huesos semen de cualquier especie embriones de cualquier especie plumas de aves frescas

Alimentos y raciones para animales de cualquier especie: harinas de carne harinas de sangre otras harinas de origen animal pastas con rellenos de origen animal

Agentes de control biológico

Productos apícolas: miel cera otros subproductos apícolas

Productos de manufactura casera sin rotular

Artesanías y elementos decorativos con productos, subproductos o partes de origen animal

2 - de origen vegetal

Frutas frescas, secas o deshidratadas

Vegetales y sus partes: flores yemas varetas raíces hojas tallos follajes frescos polen bulbos tubérculos raíces ornamentales etcétera

Frutos secos sin tostar o con cáscara

Hortalizas frescas

Semillas de cualquier tipo

Granos crudos (café, etcétera)

Tabaco sin elaborar

Lúpulo (excepto peleteado)

Productos vegetales acondicionados al detalle en envases superiores a 500 g (té, especias, adobo, orégano, etcétera)

Plantas: ornamentales hortícolas frutícolas forrajeras otras plantas

Alimento de origen vegetal para animales

Productos de manufactura casera sin rotular

Artesanías y elementos decorativos con productos, subproductos o partes de origen vegetal

Maderas: sólidas pintadas, procesadas, semiprocesadas o sin procesar leña muebles de madera estacas enraizadas o sin enraizar

Fibras textiles vegetales sin procesar

Colecciones y especímenes botánicos

Cultivos in vitro

Agentes de control biológico

Inoculantes e inóculos

Suelo, tierra, turba, arena o cualquier material de soporte

3 - otros

Productos químicos y biológicos destinados a actividades agrícolas: fertilizantes herbicidas insecticidas etcétera

Productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario: Vacunas, sueros y específicos veterinarios

Productos de manufactura casera sin rotular y productos en envases abiertos.

Insectos

Virus

Bacterias

Hongos

Levaduras

Microorganismos destinados a la investigación o con cualquier otro fin

Nota: esta lista no excluye otros productos que pudieran calificarse como de ingreso controlado.

Fuente: MGAP / Barreras Sanitarias