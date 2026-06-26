Llegó el invierno: las opciones más eficientes de calefacción para ganarle al frío y cuidar el bolsillo

Con la llegada de las bajas temperaturas , el uso de sistemas de calefacción aumenta y también lo hace el consumo de energía. Sin embargo, algunas medidas simples permiten mantener el confort del hogar y reducir el impacto en la factura eléctrica.

El aire acondicionado es la alternativa más eficiente y económica para calefaccionar el hogar. Según datos de SEG Ingeniería, calefaccionar una habitación de 15 m² cuesta unos $646 por mes con tarifa Doble Horario Residencial.

Al elegir un equipo, se recomienda preferir aquellos con etiquetado de eficiencia energética Clase A y optar por tecnología inverter si funcionan varias horas al día.

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Distintos manuales dan cuenta de que la temperatura recomendada en invierno es de 21 °C. Cada grado adicional aumenta el consumo eléctrico aproximadamente un 5%. Además, poner una temperatura más alta no permite calentar más rápido el ambiente, sino que simplemente hace trabajar más al equipo.

También es importante realizar un mantenimiento periódico. Limpiar los filtros al comienzo de cada temporada ayuda a reducir el consumo de energía y mejora la calidad del aire en el hogar.

Estufas de alto rendimiento y alternativas tradicionales

Existen otras alternativas eficientes para calefaccionar el hogar. La estufa a leña de alto rendimiento tiene un costo estimado de $983 mensuales. Por su parte, el calefactor a pellets presenta un costo estimado de $1.218 mensuales y alcanza un rendimiento del 90%, por lo que gran parte del calor permanece dentro de la vivienda.

En contraste, la estufa a leña tradicional tiene un costo estimado de $2.458 mensuales y es una de las opciones menos eficientes para calefaccionar el hogar. Una estufa abierta tradicional aprovecha como máximo alrededor del 30% de la energía que genera la leña, mientras que el resto del calor se pierde por la chimenea en forma de humo caliente. En términos prácticos, de cada $1.000 gastados en leña, alrededor de $700 se pierden por la chimenea y apenas $300 se convierten en calor útil para la vivienda.

Medidas de eficiencia y planificación del consumo

Además de elegir una calefacción eficiente, existen medidas simples que ayudan a mantener el calor dentro del hogar. Para evitar corrientes de aire, se recomienda colocar burletes en puertas y ventanas.

También es conveniente aprovechar el calor del sol manteniendo abiertas cortinas y persianas durante el día y cerrándolas al caer la tarde para conservar la temperatura interior.

En cuanto al uso eficiente del termotanque, se aconseja regular el termostato entre 50 °C y 60 °C, instalarlo cerca de los puntos de uso para reducir pérdidas de calor en las cañerías y utilizar un timer para encenderlo solo cuando sea necesario. En hogares con tarifa Doble Horario o Triple Horario, el timer permite además aprovechar los períodos de menor costo de la energía.

Para optimizar el funcionamiento de la heladera, es recomendable controlar el estado de los burletes, evitar abrir la puerta más de lo necesario y dejar enfriar los alimentos antes de guardarlos.

En materia de iluminación, una medida sencilla y efectiva es optar por lámparas LED.

Cuota Fija: previsibilidad en la factura eléctrica

La Cuota Fija permite conocer de antemano cuánto se pagará cada mes por el servicio eléctrico y busca dar previsibilidad a los gastos del hogar mediante un importe mensual fijo.

Para calcularla, UTE toma como referencia el consumo de los últimos 12 meses, obtiene un valor promedio y establece ese monto para los siguientes 12 meses.

A los seis meses se realiza una revisión. UTE compara los importes generados sin Cuota Fija con los del mismo período del año anterior. Si la diferencia supera el 15%, la cuota se ajusta; si no supera ese porcentaje, el importe se mantiene.

Al final del período anual si el consumo es mayor al previsto, la diferencia se incorpora al cálculo de la Cuota Fija del año siguiente y el saldo puede abonarse junto con las facturas posteriores. Si el consumo es menor al previsto, UTE devuelve la diferencia en un único pago.