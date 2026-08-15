José Luis Palma confirmó el pase de Kevin Amaro de Liverpool al Genk de Bélgica, y dijo que el dinero que recibirán "da de sobra para comprar el techo" del nuevo estadio

El presidente de Liverpool , José Luis Palma , confirmó que se concretó la venta de Kevin Amaro al Genk de Bélgica , en una transferencia que según el mandatario le permitirá al club "comprar el techo" del Nuevo Estadio Belvedere , cuya piedra fundacional fue colocada este sábado .

En el discurso que realizó durante ese evento, Palma anunció que este sábado concretó la venta de Amaro: "Ayer tensé mucho una piola con la transferencia de Kevin Amaro . Fui todo el día yendo y viniendo con la colaboración de Adrián Leiza con el contrato. Se firmó hoy", detalló.

Aunque no confesó cuánto dinero recibirá Liverpool por la transferencia del lateral extremo de 22 años, el presidente de Liverpool marcó que "da de sobra para comprar el techo" del nuevo estadio , frase que despertó los aplausos del público presente.

Según informó El Espectador Deportes y ratificaron distintas fuentes a Referí, Liverpool recibirá alrededor de US$ 4 millones por la transferencia de Amaro, que llegará al Genk para tener su primera experiencia en el exterior.

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Palma también valoró que el nuevo estadio, que valdrá alrededor de 30 millones de dólares y tendrá capacidad para entre 15.000 y 20.000 espectadores, "se va a construir gracias a las transferencias de los jugadores".

La salida de Kevin Amaro

Kevin Amaro es uno de los proyectos más interesantes del fútbol uruguayo. Debutó en Liverpool en agosto de 2022, a sus 18 años, y en sus cuatro años en la Primera acumuló 103 partidos, dos goles y nueve asistencias, además del Campeonato Uruguayo de 2023, dos supercopas uruguayas, además de un Torneo Apertura, un Intermedio y un Clausura.

Su rendimiento, además, le valió la convocatoria del entrenador argentino Marcelo Bielsa a la selección uruguaya.

Entre setiembre y octubre de 2025 jugó tres partidos en dos convocatorias con la celeste, uno por Eliminatorias Sudamericanas (ante Chile) y dos amistosos (contra República Dominicana y Uzbekistán).

En esta temporada lleva 17 encuentros disputados con el negriazul, 16 de ellos como titular, con una asistencia. Solo se perdió seis partidos por un desgarro y el arranque del Clausura ante Albion, luego de ser expulsado en la última fecha del Intermedio ante Central Español.