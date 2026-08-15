Liverpool colocó la piedra fundacional de su nuevo estadio, con la presencia de Yamandú Orsi

Liverpool llevó a cabo un acto que marcó un antes y un después en su historia, en el cual se colocó la piedra fundacional del nuevo e innovador estadio Belvedere que se comenzó a construir en enero pasado, y que contó con la presencia de la República Yamandú Orsi .

Del evento participaron dirigentes de Liverpool; exjugadores; socios e hinchas; autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ), liderada por el presidente Ignacio Alonso ; y autoridades del gobierno, con el mandatario Yamandú Orsi .

José Luis Palma , presidente de Liverpool, explicó que se eligió la fecha de hoy porque se cumplen 116 años de la primera vez que la selección uruguaya utilizó la camiseta celeste, que fue en un triunfo 3-1 sobre Argentina por la Copa Lipton en, justamente, Belvedere.

José Luis Palma tomó la palabra durante el evento para brindar detalles del proyecto que está llevando a cabo el club: "La previsión inicial era de 20, 25 millones de dólares, pero estamos convencidos de que no nos va a alcanzar con 30 millones, pero los tenemos . Fuimos conservadores. La previsión inicial era la mitad de lo que habíamos ahorrado", contó.

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"Cada día somos más y pretendemos ser mejores. Este estadio está concebido teniendo especial cuidado y respeto por el medio ambiente. Las tribunas se construirán de tal manera que permite que el aire circule y mejore el oxígeno, porque la concepción del césped natural y la palquización va a hacer que se genere una fijación de dióxido de carbono y aporte de oxígeno. Eso va a mejorar notoriamente la vida de todos los que rodean el estadio", señaló.

Descubrimiento de la piedra fundacional del estadio de Liverpool @LiverpoolFC1915

"Prevemos reserva de agua dulce debajo del terreno para contribuir con el menor uso de agua potable y poder atender las necesidades de riego con agua de lluvia", dijo, y agregó: "Vamos a instalar sobre el techo que cubrirá las cuatro tribunas, paneles fotovoltaicos para aprovechar la energía solar".

El estadio, que contará con una capacidad para entre 15.000 y 20.000 espectadores aproximadamente, se construirá con "materiales de máxima calidad" y "va a llevar el nombre de quien ponga más dinero, que va a ser una empresa internacional".

Tras su discurso, Palma y Orsi descubrieron la piedra fundacional y el presidente de la República habló con la prensa tras el evento sobre el nuevo estadio de Liverpool: "Trae ventajas para el deporte, pero también una seña de identidad potente. Es una muy buena señal para todos nosotros", manifestó.