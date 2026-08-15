Los convocados de Nacional para el partido ante Racing en el estadio Centenario: regresa Maxi Gómez y Bava concentró a 25 futbolistas

Nacional presentó la lista de convocados por el entrenador Jorge Bava para el partido ante Racing, en el estadio Centenario a las 16:30 por la segunda fecha del Torneo Clausura, con el regreso de Maximiliano Gómez.
En la misma tampoco figura Camilo Cándido, que fue expulsado tras el final del encuentro ante Boston River y recibió dos partidos de sanción, como tampoco Sebastián Coates por lesión.
No obstante, Bava volverá a tener disponible a Maximiliano Gómez, que no estuvo presente la fecha anterior por llegar a las cinco amarillas en la victoria ante Progreso. El delantero lleva 17 goles y tres asistencias este año, y es el máximo goleador de la Liga AUF Uruguaya con 13 tantos.
También, cuenta con el regreso de Nicolás Rodríguez, que dejó atrás su lesión, que será titular en el encuentro ante Racing.
A los retornos de Rodríguez y Gómez se suma el de Juan Cruz de los Santos, que no juega desde el pasado 6 de junio en el triunfo 2-1 ante Juventud de Las Piedras por la fecha 4 del Intermedio.
Ruben Botta, que debutó con un gol el partido pasado, volverá a ser una de las alternativas del entrenador.
La lista de convocados de Nacional para enfrentar a Racing