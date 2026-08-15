Los convocados de Nacional para el partido ante Racing en el estadio Centenario: regresa Maxi Gómez y Bava concentró a 25 futbolistas

Nacional presentó la lista de convocados por el entrenador Jorge Bava para el partido ante Racing , en el estadio Centenario a las 16:30 por la segunda fecha del Torneo Clausura , con el regreso de Maximiliano Gómez .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En la misma tampoco figura Camilo Cándido , que fue expulsado tras el final del encuentro ante Boston River y recibió dos partidos de sanción , como tampoco Sebastián Coates por lesión.

No obstante, Bava volverá a tener disponible a Maximiliano Gómez , que no estuvo presente la fecha anterior por llegar a las cinco amarillas en la victoria ante Progreso. El delantero lleva 17 goles y tres asistencias este año , y es el máximo goleador de la Liga AUF Uruguaya con 13 tantos .

También, cuenta con el regreso de Nicolás Rodríguez, que dejó atrás su lesión, que será titular en el encuentro ante Racing.

Elecciones en Peñarol: Jorge Barrera decidió no ser candidato y eso reconfigura el mapa político; Juan Pedro Damiani tiene casi definido su compañero de fórmula

Así se juega la segunda fecha del Torneo Clausura: Nacional visita a Racing y Peñarol debuta tras la suspensión; mirá partidos, horarios y jueces

A los retornos de Rodríguez y Gómez se suma el de Juan Cruz de los Santos, que no juega desde el pasado 6 de junio en el triunfo 2-1 ante Juventud de Las Piedras por la fecha 4 del Intermedio.

Ruben Botta, que debutó con un gol el partido pasado, volverá a ser una de las alternativas del entrenador.

La lista de convocados de Nacional para enfrentar a Racing