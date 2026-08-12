Nacional: Juan Cruz De los Santos entrena con el plantel y puede estar a la orden de Jorge Bava; mirá su porcentaje de partidos jugados y bajas

Juan Cruz De los Santos , extremo izquierdo de Nacional , entrena a la par del plantel tricolor desde este martes y todo indica que podrá estar a la orden del entrenador en el próximo partido ante Racing del sábado a las 16:30 en el Estadio Centenario.

Así lo confirmaron a Referí este miércoles desde la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

El exfutbolista de River Plate no jugó todavía tras la vuelta del fútbol uruguayo luego del receso por el Mundial 2026.

Su última convocatoria fue el 21 de julio cuando estuvo de suplente en el partido de ida ante Tigre por el playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Tigre en el Gran Parque Central, en el que no entró, y luego se conoció que tuvo una lesión que lo dejó afuera de los siguientes partidos por el cierre del Torneo Intermedio y en la primera fecha del Torneo Clausura ante Boston River el pasado domingo.

Nacional esperaba este martes a Gonzalo Carneiro para firmar su rescisión y no se presentó: qué pasó

Nacional cambió al psicólogo del plantel principal y apostará por un equipo de coaching argentino

El último partido en cancha de De los Santos fue el 6 de junio, cuando fue suplente y entró en los últimos 34 minutos del encuentro que tuvo triunfo tricolor por 2-1 en el Parque.

Ahora, más de tres semanas después de su última convocatoria, el extremo está nuevamente a la orden y podría reaparecer en el equipo de Bava que tendrá un duro reto ante Racing y luego de que su puesto estuviera en duda y fuera ratificado el pasado lunes.

Las lesiones de Juan Cruz De los Santos en Nacional

El futbolista de 23 años, campeón del mundo sub 20, no pudo consolidarse en los tricolores debido a las frecuentes lesiones.

Tomás Moschión y Juan Cruz De los Santos Foto: Dante Fernández/Focouy

El juvenil llegó a Nacional el 28 de julio del año pasado y tuvo su debut el 2 de agosto como titular ante Montevideo City Torque, con Pablo Peirano como DT y con goleada 5-2.

A fines de agosto del año pasado, tras sus primeros cuatro juegos en el club, se sintió en el entrenamiento previo al duelo contra River Plate por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025, y se perdió cuatro partidos, uno de ellos por Copa AUF Uruguay.

Volvió para la fecha 8 y convirtió un gol en el encuentro contra Liverpool, pero una fecha después se desgarró nuevamente en el partido contra Juventud de Las Piedras, lesión que lo tuvootros tres partidos lejos de las canchas.

Ya en el comienzo de 2026, jugó un total de 253 minutos en cuatro encuentros, todos como titular, antes de desgarrarse y dejar la cancha en el entretiempo del partido frente a Boston River por la primera fecha del Torneo Apertura en el mes de febrero.

Reapareció al mes siguiente y encarriló su mayor racha de partidos seguidos que se extendió entre abril, mayo y junio, solo interrumpida por una baja ante Danubio el 25 de abril, hasta el receso por el Mundial.

Las números de De los Santos en Nacional

Desde su debut en los albos, el extremo jugó 30 partidos oficiales de los 51 que disputó el tricolor hasta el momento.

Juan Cruz De los Santos de Nacional festeja su gol ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Eso significa que estuvo en el 58,82% de los juegos y se perdió el 41,18%.

Con respecto a sus números individuales, de sus 30 partidos ganó 15, empató 9 y perdió 6, con 5 goles anotados, promedio de 0.17 tantos por partidos, en un total de 1.365 minutos disputados.

Entre sus goles se destaca el que le marcó a Peñarol en la final de ida de la Liga AUF Uruguaya 2025 en el 2-2 del Campeón del Siglo, en uno de sus mejores partidos en los tricolores, que quedó en la memoria de los hinchas en una definición en la que fueron campeones al ganar el partido de vuelta en el Gran Parque Central con el gol de Christian Ebere, cotejo en el que De los Santos fue suplente e ingresó.