Lo que 137 menciones nos cuentan sobre Uruguay

Desde enero de 2025, en Gorman Lee elaboramos mensualmente el Índice de Presencia Internacional (IPI) , una herramienta propia que releva, clasifica y analiza las menciones relevantes a Uruguay en doce de los medios más influyentes de Occidente, entre ellos The New York Times, Financial Times, The Wall Street Journal, Le Monde, Corriere della Sera, El País, ABC, The Guardian y Süddeutsche Zeitung. El índice no busca medir simpatías editoriales ni construir una valoración abstracta sobre el país. Su objetivo es más concreto: registrar cuánto aparece Uruguay en la conversación internacional, en qué contextos lo hace, con qué tono, en qué temas y con qué grado de protagonismo . A medida que la serie histórica crece, el valor de la herramienta también cambia: ya no permite solamente contar menciones, sino observar qué temas aparecen, cuáles desaparecen, cuáles se vuelven estructurales y de qué manera se reorganiza la imagen internacional del país a lo largo del tiempo.

Julio registró 137 referencias relevantes sobre Uruguay en estos doce influyentes medios , apenas seis menos que las 143 de junio. A simple vista no se perciben cambios. Sin embargo, frente a julio de 2025, cuando se habían registrado 61 menciones a Uruguay, el crecimiento interanual alcanza el 124,6% . Además, julio de 2026 se ubica entre los cinco meses de mayor exposición de toda la serie. El dato confirma que la extraordinaria visibilidad alcanzada este año ya no se explica por uno o dos episodios excepcionales. Pero lo más interesante aparece cuando se descomponen esas 137 piezas: mientras el volumen permanece relativamente estable, por debajo de esa aparente continuidad se produce una reorganización bastante profunda de los temas que construyen la imagen internacional de Uruguay.

El primer movimiento está en lo que crece. Presencia internacional simbólica alcanzó 50 menciones, Relaciones bilaterales llegó a 16 y Sociedad y derechos a 10: los tres valores constituyen máximos de toda la serie histórica para sus respectivos subtemas. El dato es relevante porque los tres responden a dinámicas completamente distintas. La presencia simbólica estuvo dominada por el fútbol, pero no por el rendimiento deportivo de Uruguay durante el Mundial de 2026 (el IPI no incluye resultados deportivos), sino por su condición de sede del primer Mundial de 1930 y por su participación en la organización del centenario de 2030. Las relaciones bilaterales, por su parte, volvieron a crecer impulsadas por una agenda diplomática más activa, desde la ayuda humanitaria uruguaya a Venezuela hasta la presencia del presidente Yamandú Orsi en distintos escenarios regionales. Y el salto de Sociedad y derechos introdujo una dimensión mucho menos habitual en la cobertura sobre Uruguay, con referencias a los feminicidios, la violencia contra las mujeres, el activismo social y la identidad charrúa. Julio no fue un mes récord en cantidad total, pero sí fue el primer mes en el que tres agendas tan diferentes alcanzaron simultáneamente su máxima presencia histórica . Eso parece sugerir una imagen internacional cada vez más diversificada.

El segundo movimiento aparece en lo que cae. A comienzos de 2026, la cobertura internacional sobre Uruguay estuvo fuertemente dominada por Bloques regionales , la categoría que agrupa Mercosur, Unión Europea y otros procesos de integración. En enero concentró 146 menciones y explicaba el 66,1% de toda la cobertura mensual. En julio registró apenas seis, equivalentes al 4,4% del total . El cambio es importante porque el acuerdo UE-Mercosur había sido uno de los principales motores del salto de visibilidad registrado durante los primeros meses del año. Sin embargo, la caída del subtema no arrastró consigo la presencia internacional del país: aun con Bloques regionales en su nivel más bajo de 2026, Uruguay conservó uno de los mayores registros mensuales de toda la serie. Algo similar, aunque por razones distintas, ocurre con Corrupción y transparencia. La categoría había alcanzado 23 menciones en abril, impulsada en gran medida por las derivaciones italianas del caso Nicole Minetti-Giuseppe Cipriani, y fue descendiendo a 15 en mayo, 11 en junio y sólo dos en julio. En este caso, el IPI permite seguir casi como una curva el nacimiento, expansión y agotamiento de un episodio reputacional negativo.

El tercer movimiento es más silencioso. Cultura y producción artística cayó de 16 menciones en junio a ocho en julio, una reducción del 50%. No se trata de una crisis cultural ni de un deterioro de ese activo reputacional. La cultura uruguaya continúa apareciendo a través de la literatura, las artes, el cine, la música y nuevas iniciativas como la apertura en Montevideo de la primera librería latinoamericana de Feltrinelli. Pero pierde peso relativo porque otras agendas crecen más rápido. El dato resulta especialmente interesante después de haber mostrado en mayo hasta qué punto la cultura funciona como una de las grandes plataformas de proyección internacional de Uruguay. En julio esa plataforma sigue existiendo, pero deja de ser indispensable para sostener el elevado nivel de visibilidad general. En otras palabras, Uruguay empieza a aparecer por más razones a la vez. La cultura ya no está sola junto al Mercosur y la inserción internacional: se suman la diplomacia bilateral, el fútbol como memoria histórica, nuevas agendas sociales, referencias comparativas y una presencia económica que continúa asociándose predominantemente a estabilidad, inversión e innovación.

El cuarto movimiento está en el tono, y quizá sea el mejor ejemplo de por qué una base de datos puede contar una historia distinta a la que sugiere un indicador aislado. En junio, 90 de las 143 menciones habían sido positivas, 29 neutrales y 24 negativas. En julio, las positivas cayeron a 34. Mirado de manera aislada, el dato podría sugerir un deterioro abrupto de la imagen internacional de Uruguay. Pero las menciones negativas también descendieron, de 24 a 14. Lo que realmente ocurrió fue un desplazamiento masivo hacia la neutralidad, que pasó de 29 a 89 menciones. La explicación aparece al volver sobre las menciones individuales: decenas de artículos internacionales mencionaron a Uruguay al analizar el futuro de la FIFA, el formato del Mundial de 2030, el partido inaugural del centenario o la historia del torneo iniciado en Montevideo en 1930. Esas referencias aumentan la exposición del país, pero no contienen necesariamente una valoración positiva o negativa. El contraste se vuelve todavía más claro cuando se observan solamente las noticias en las que Uruguay ocupa el centro de la cobertura: de las 22 Menciones Principales de julio, 13 fueron positivas, seis negativas y tres neutrales. Es decir, la cobertura se volvió mucho más neutral en términos agregados, pero las noticias verdaderamente centradas en Uruguay continuaron siendo mayoritariamente favorables.

Los 137 artículos de julio muestran, así, algo que el número total por sí solo no puede revelar. La cantidad de menciones apenas cambió respecto del mes anterior, pero debajo de ese aparente equilibrio se produjo una importante reorganización de la imagen internacional de Uruguay: cayó el tema que había dominado el comienzo del año, tres agendas diferentes alcanzaron máximos históricos, desapareció buena parte de uno de los principales focos negativos de los meses anteriores, la cultura cedió espacio sin perder relevancia estructural y el origen del tono cambió de manera sustancial. A medida que la serie del IPI se hace más larga, su utilidad empieza a estar menos en responder simplemente cuánto se habla de Uruguay y más en entender por qué se habla, durante cuánto tiempo, desde qué temas y de qué manera esos temas van construyendo, modificando o ampliando la imagen internacional del país.