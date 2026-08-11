El Canario Álvarez Martínez volvió a Sudamérica luego de cuatro años en Europa y será dirigido por Jorge Sampaoli en su nuevo club

El mercado de pases no se detiene y Talleres acaba de abrochar un movimiento de alto impacto para su frente de ataque. Agustín Álvarez Martínez, el Canario Álvarez Martínez desembarcó este martes en la ciudad de Córdoba con un objetivo claro: someterse a la revisión médica correspondiente y sellar su vinculación formal con el conjunto tallarín que dirige técnicamente Jorge Sampaoli.

El delantero uruguayo llega procedente de Sassuolo de Italia, club dueño de su ficha, que aceptó cederlo a préstamo por un año.

La operación incluye además una opción de compra fijada en una cifra cercana a los US$ 2 millones, lo que refleja la apuesta de la directiva albiazul por un atacante de jerarquía y proyección.

El exfutbolista de Peñarol y habitual convocado en su momento a la selección uruguaya, regresa al fútbol sudamericano tras una trayectoria de cuatro años en el viejo continente.

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Luego de su brillante aparición en los carboneros -donde deslumbró a fuerza de goles-, el Canario Álvarez Marrtínez dio el salto a Europa para vestir las camisetas de Sassuolo, y luego lo hizo en Sampdoria y Monza en el fútbol italiano, además de sumar un paso por Elche del fútbol español.

Con apenas 25 años y un recorrido internacional de peso, el Canario aterriza en la T para aportar potencia, contundencia y jerarquía ofensiva.

Se espera que tras superar los exámenes de rutina firme su contrato y se ponga inmediatamente bajo las órdenes del cuerpo técnico.