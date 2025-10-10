La lesión del Canario Álvarez Martínez: la mala noticia que dejó el triunfo de Uruguay ante República Dominicana

El triunfo de la selección uruguaya ante República Dominicana dejó como mala noticia la lesión que sufrió “el Canario” Agustín Álvarez Martínez en el final del partido disputado este viernes en el Estadio Nacional Bukit Jalil en Kuala Lumpur.

El atacante ingresó para el segundo tiempo del encuentro jugado con intenso calor y se sintió en el último minuto de los cincos que fueron adicionados.

El delantero de Monza de Italia se lesionó solo, se tiró al piso y tuvo que ser atendido por la sanidad celeste.

Luego, se paró y se le notó el gesto de dolor en su cara. El Canario se tomó la parte posterior del muslo derecho y salió rengueando.

Fue sustituido por el juvenil Julio Dagher, delantero de Peñarol de 17 años, quien fue uno de los 12 sparrings que viajó a Malasia y que estuvo como suplente este viernes.

A falta del parte médico de la selección, las expresiones de Álvarez Martínez dan a entender que sufrió una lesión muscular importante que hace muy difícil que esté a la orden en el amistoso ante Uzbekistán del próximo lunes a la hora 09:45 en Malaca, Malasia.

Para esta gira, Bielsa convocó a 17 jugadores. De los seis suplentes de esa lista que tuvo hoy a la orden, cinco entraron y solo quedó sin ingresar el arquero suplente Franco Israel.

El resto del plantel de 23 jugadores de este viernes se conformó con sparrings.