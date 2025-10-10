Dólar
SELECCIÓN URUGUAYA

La lesión del Canario Álvarez Martínez: la mala noticia que dejó el triunfo de Uruguay ante República Dominicana

El atacante ingresó para el segundo tiempo del encuentro jugado con intenso calor y se sintió en el último minuto

10 de octubre 2025 - 12:43hs

Gol de Ignacio Laquintana 

El triunfo de la selección uruguaya ante República Dominicana dejó como mala noticia la lesión que sufrió “el Canario” Agustín Álvarez Martínez en el final del partido disputado este viernes en el Estadio Nacional Bukit Jalil en Kuala Lumpur.

Agustín Álvarez Martínez
Agustín Álvarez Martínez ante Dominicana

Agustín Álvarez Martínez ante Dominicana

El atacante ingresó para el segundo tiempo del encuentro jugado con intenso calor y se sintió en el último minuto de los cincos que fueron adicionados.

El delantero de Monza de Italia se lesionó solo, se tiró al piso y tuvo que ser atendido por la sanidad celeste.

Agustín Álvarez Martínez
Agustín Álvarez Martínez

Agustín Álvarez Martínez

Luego, se paró y se le notó el gesto de dolor en su cara. El Canario se tomó la parte posterior del muslo derecho y salió rengueando.

Ignacio Laquintana
SELECCIÓN URUGUAYA

Mirá el gol de Ignacio Laquintana para el triunfo de la selección uruguaya ante República Dominicana y en su debut celeste

Uruguay ante República Dominicana
SELECCIÓN URUGUAYA

¿Cuándo vuelve a jugar la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en la gira por Malasia y ante Uzbekistán?

Fue sustituido por el juvenil Julio Dagher, delantero de Peñarol de 17 años, quien fue uno de los 12 sparrings que viajó a Malasia y que estuvo como suplente este viernes.

A falta del parte médico de la selección, las expresiones de Álvarez Martínez dan a entender que sufrió una lesión muscular importante que hace muy difícil que esté a la orden en el amistoso ante Uzbekistán del próximo lunes a la hora 09:45 en Malaca, Malasia.

Marcelo Bielsa
Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa

Para esta gira, Bielsa convocó a 17 jugadores. De los seis suplentes de esa lista que tuvo hoy a la orden, cinco entraron y solo quedó sin ingresar el arquero suplente Franco Israel.

El resto del plantel de 23 jugadores de este viernes se conformó con sparrings.

Embed - Uruguay 1-0 República Dominicana | Amistoso Internacional Fecha FIFA | #AUFTV
Temas:

Canario Álvarez Martínez Uruguay República Dominicana Kuala Lumpur

