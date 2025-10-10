¿Cuándo vuelve a jugar la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en la gira por Malasia y ante Uzbekistán?

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa jugó este viernes el primero de los dos amistosos en Malasia y lo cerró con triunfo 1-0 ante República Dominicana.
La celeste se prepara para se segundo amistoso en ese país, que será ante Uzbekistán.
¿Cuándo vuelve a jugar la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en la gira por Malasia?
El partido Uruguay vs Uzbekistán será el próximo lunes 13 de octubre.
El encuentro comenzará a la hora 09:45 en la ciudad de Malaca.
¿Dónde ver Uruguay vs Uzbekistán?
El partido podrá verse en streaming, la transmisión estará a cargo de AUFTV y se observará por AntelTV, DGO, Flow, NSNOW, Montecable GO, TCC y AUFTV .
En cable se verá por Montecable, TCC, Nuevo Siglo, Multiseñal, Flow, DSports y todos los cables del interior.