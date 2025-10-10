¿Cuándo vuelve a jugar la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en la gira por Malasia y ante Uzbekistán?

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa jugó este viernes el primero de los dos amistosos en Malasia y lo cerró con triunfo 1-0 ante República Dominicana .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

La celeste se prepara para se segundo amistoso en ese país, que será ante Uzbekistán.

El partido Uruguay vs Uzbekistán será el próximo lunes 13 de octubre.

El encuentro comenzará a la hora 09:45 en la ciudad de Malaca.

SELECCIÓN URUGUAYA Mirá el gol de Ignacio Laquintana para el triunfo de la selección uruguaya ante República Dominicana y en su debut celeste

SELECCIÓN URUGUAYA Uruguay 1 - 0 República Dominicana EN VIVO: final del partido; ganó la celeste con gol de Laquintana; seguí el blog de Referí del amistoso en Malasia

¿Dónde ver Uruguay vs Uzbekistán?

El partido podrá verse en streaming, la transmisión estará a cargo de AUFTV y se observará por AntelTV, DGO, Flow, NSNOW, Montecable GO, TCC y AUFTV .

En cable se verá por Montecable, TCC, Nuevo Siglo, Multiseñal, Flow, DSports y todos los cables del interior.