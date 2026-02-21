Dólar
Ronaldo Martínez, delantero de Talleres de Córdoba, celebró un gol haciendo un TikTok: mira el video

Talleres de Córdoba derrotó 1-0 a Rosario Central de visitante y Ronaldo Martínez, autor del gol, festejó el tanto de una manera particular

21 de febrero 2026 - 12:25hs
ESPN

Talleres de Córdoba consiguió un triunfo importantísimo al imponerse por 1-0 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, por la quinta fecha del Torneo Apertura, con gol del paraguayo Ronaldo Martínez, quién festejó su gol tomando un celular y grabando un baile viral de TikTok.

Si bien Ángel Di María tuvo una gran actuación individual, no le alcanzó para que su equipo gane y anotar un gol, ya que el marcador lo quebró del otro lado el paraguayo Ronaldo Martínez, que llegó a Córdoba en este mercado de pases tras su destacada estadía por Platense donde fue el goleador del Torneo Clausura 2025.

El delantero de Talleres de 29 años apareció donde deben estar los goleadores: aprovechó un rebote a su favor y cruzó un zurdazo inatajable para Jeremías Ledesma para acumular su segunda anotación para la T tras el grito en la primera fecha contra Newell’s.

El curioso festejo de Ronaldo Martínez en el gol de Talleres de Córdoba

Tras anotar el gol, el delantero buscó el celular de el encargado de manejar las redes oficiales de la Liga Profesional Argentina que estaba grabando la jugada, lo tomó y le pidió a Rick, un compañero de equipo que estaba entre los suplentes, que lo filme mientras él realizaba un baile viral de TikTok.

