Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Mirá el gol de Ignacio Laquintana para el triunfo de la selección uruguaya ante República Dominicana y en su debut celeste

Ignacio Laquintana marcó el gol del triunfo de la selección uruguaya ante República Dominicana; mirá el video

10 de octubre 2025 - 11:47hs

Gol de Ignacio Laquintana 

Ignacio Laquintana marcó el gol del triunfo 1-0 de la selección uruguaya ante República Dominicana y en su debut celeste, en el amistoso que se jugó este viernes en Malasia, en el Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur.

El extremo de Red Bull Bragantino anotó el tanto a los 60 minutos, luego de una brillante asistencia de Federico Viñas, quien entró en el segundo tiempo.

El ex Peñarol picó al vacío, ganó en velocidad y definió con un gran remate cruzado de derecha.

Ignacio Laquintana
Ignacio Laquintana

Ignacio Laquintana

Sin brillo y sin sus titulares, Uruguay venció a República Dominicana en el inicio de una minigira por Malasia en la que Marcelo Bielsa prueba jugadores de cara al Mundial de Norteamérica de 2026.

uruguay 1 - 0 republica dominicana: final del partido; gano la celeste con gol de laquintana; segui el blog de referi del amistoso en malasia
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay 1 - 0 República Dominicana: final del partido; ganó la celeste con gol de Laquintana; seguí el blog de Referí del amistoso en Malasia

Uruguay ante República Dominicana
SELECCIÓN URUGUAYA

¿Cuándo vuelve a jugar la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en la gira por Malasia y ante Uzbekistán?

Uruguay, cuarto al cierre de las clasificatorias sudamericanas, evidenció la falta de rodaje de un equipo que no tuvo a figuras como Federico Valverde o Darwin Núñez.

G25s5gzXgAEZWCp

Dominicana, por su parte, inquietó a la última línea uruguaya y vendió cara la derrota pese a estar fuera de la próxima Copa del Mundo.

La celeste cerrará su gira por Malasia el lunes (09:45 horas) en Malaca ante Uzbekistán, que disputará por primera vez un Mundial el próximo año.

Temas:

Ignacio Laquintana selección uruguaya República Dominicana

Seguí leyendo

Las más leídas

Facundo Torres celebra su primer gol con Uruguay
AMISTOSO

Uruguay vs República Dominicana: día, hora y dónde ver a la celeste en el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

Uruguay 1 - 0 República Dominicana: final del partido; ganó la celeste con gol de Laquintana
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay 1 - 0 República Dominicana: final del partido; ganó la celeste con gol de Laquintana

Rodrigo Zalazar festeja otro gol con Uruguay ante Nicaragua
AMISTOSO

¿A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana este viernes por el primer amistoso de fecha FIFA de octubre en Malasia y dónde verlo?

Clásico de la Fuga
PEÑAROL

Peñarol recordó el clásico de la fuga con una serie de ironías dirigidas al equipo de Nacional de 1949 que no salió a jugar el segundo tiempo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos