Mirá el gol de Ignacio Laquintana para el triunfo de la selección uruguaya ante República Dominicana y en su debut celeste

Ignacio Laquintana marcó el gol del triunfo 1-0 de la selección uruguaya ante República Dominicana y en su debut celeste, en el amistoso que se jugó este viernes en Malasia, en el Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur.
El extremo de Red Bull Bragantino anotó el tanto a los 60 minutos, luego de una brillante asistencia de Federico Viñas, quien entró en el segundo tiempo.
El ex Peñarol picó al vacío, ganó en velocidad y definió con un gran remate cruzado de derecha.
Sin brillo y sin sus titulares, Uruguay venció a República Dominicana en el inicio de una minigira por Malasia en la que Marcelo Bielsa prueba jugadores de cara al Mundial de Norteamérica de 2026.
Uruguay, cuarto al cierre de las clasificatorias sudamericanas, evidenció la falta de rodaje de un equipo que no tuvo a figuras como Federico Valverde o Darwin Núñez.
Dominicana, por su parte, inquietó a la última línea uruguaya y vendió cara la derrota pese a estar fuera de la próxima Copa del Mundo.
La celeste cerrará su gira por Malasia el lunes (09:45 horas) en Malaca ante Uzbekistán, que disputará por primera vez un Mundial el próximo año.