Peñarol recordó el clásico de la fuga con una serie de ironías dirigidas al equipo de Nacional de 1949 que no salió a jugar el segundo tiempo

Peñarol recordó este jueves el clásico de la fuga. "Un día como hoy de hubo un equipo que, en un clásico, no quiso salir a jugar el segundo tiempo . Desde entonces, cada 9 de octubre lo recordamos como EL CLÁSICO DE LA FUGA" , escribió Peñarol en su cuenta de X con esta placa.

"Seguimos esperando…", expresaron los aurinegros en un segundo posteo, acompañado con una foto de época, coloreada, con tres jugadores de Peñarol y e l juez Horacio Bochetti con sus asistentes, esperando por el retorno a Nacional a la disputa del segundo tiempo, algo que no aconteció.

"Hasta la IA sigue esperando", escribió Peñarol en un tercer posteo, generado una imagen a través de la inteligencia artificial.

En un cuarto posteo, Peñarol elaboró una carta con un menú en el que siguió ironizando sobre el recordado clásico.

El partido correspondió a la octava fecha del Campeonato Uruguayo de 1949.

Peñarol llegaba primero tras ganarle a Liverpool 5-0, Central 5-2, River Plate 3-0, Danubio 3-1, Defensor 6-1, Wanderers 6-0 y Cerro 5-3. El equipo, a la postre campeón, quedó inmortalizado como La Máquina.

Nacional, por su parte, le había ganado 8-3 a Cerro, 4-3 a Defensor, 5-1 a Wanderers, 3-2 a River y 2-1 a Liverpool, pero en la segunda fecha dejó un punto al empatar 2-2 con Rampla Juniors y en la sexta otro al igualar 1-1 con Danubio.

Peñarol, dirigido por el húngaro Emérico Hirschl, alineó a Flavio Pereyra Natero, Enrique Hugo, Sixto Possamai; Juan Carlos González, Obdulio Varela, Washington Ortuño; Alcides Edgardo Ghiggia, Juan Eduardo Hohberg, Óscar Omar Míguez, Juan Alberto Schiaffino y Ernesto Vidal.

Nacional, comandado por Aníbal Coicca, lo hizo con Aníbal Paz, Raúl Pini, Eusebio Tejera; José Emilio Santanaría, Rodolfo Pini, Luis Alberto Cruz; Luis Ernesto Castro, Walter Gómez, Raúl Laña, José García y Juan Ramón Orlandi.

Ghiggia abrió el marcador a los 38' tras pase de Schiaffino. Al año siguiente ambos anotarían en la última ronda del cuadrangular final del Mundial de Brasil 1950, contra el local Brasil, para que Uruguay fuera campeón del mundo por segunda vez en su historia (cuarta contando los títulos olímpicos de 1924 y 1928, entonces reconocidos por FIFA como títulos mundiales oficiales).

A los 42', Bochetti cobró un penal que generó la airada protesta y la agresión de Tejera, que fue expulsado. Vidal convirtió de rebote, luego de que Paz le atajara el remate al Cotorra Míguez.

Nuevamente los jugadores de Nacional protestaron, esta vez por supuesta invasión de Vidal. Gómez agredió al árbitro y también fue expulsado.

Con nueve jugadores, Nacional no salió a disputar el segundo tiempo.

El portal tricolor Atiliouy consiga como información adicional a la ficha del clásico: "Los bochornosos fallos arbitrales del juez Bochetti que desvirtuaron por completo el partido, provocaron que Nacional resolviera no disputar el segundo tiempo".

El portal que Peñarol presentó días atrás, 1891uy, consignó al respecto: "Se jugaron solo 45 minutos porque los tricolores no se presentaron para la disputa del segundo tiempo para evitar una histórica goleada en contra y éste hecho, bastante reñido con lo deportivo, quedó apodado y conocido como "La Fuga". Algunos medios de la época titulaban: El Día decía: "Hay que saber perder y luchar hasta el fin". El periodista Dionisio Alejandro Vera (Davy) afirmó: "Digan que Nacional se retiró, porque si no le encajaban seis". El Plata publicaba: "No hubo relación proporcionada entre causa y efecto, pero aunque la hubiera, tampoco se hubiera justificado el abandono de la cancha. Nacional no volvió porque habiendo quedado con nueve hombres temió caer por un escore de guarismos sensacionales. Esta debe ser la verdad auténtica. El secreto no radica siempre en saber ganar. Es preciso tener temple y elegancia para saber perder y Nacional no supo elegir el verdadero camino. El deshonor le pesará eternamente". Además se agrega que la recaudación fue de $ 29.549,40 y que en el partido estuvo en disputa la Copa Olinda Bozan – Nicolás Mesutti, que se llevó Peñarol. Jugando un solo tiempo.