Ofensiva de peso: Diego Aguirre activa el doble 9 en Peñarol y busca el golpe de timón arriba ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura

Peñarol retornó a los entrenamientos este miércoles en Los Aromos y sigue preparando un partido muy importante que jugará ante Miramar Misiones el próximo sábado en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno, en donde los cebritas serán locales por la undécima fecha del Torneo Clausura. En ese contexto, el técnico aurinegro, Diego Aguirre, probó la fórmula del doble 9 con Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Los carboneros vienen de ganarle con lo justo a los danubianos 2-0 en los minutos finales, sumando tres puntos de oro para la tabla del certamen y para la Anual.

Por otra parte y como informó Referí este martes, el técnico Diego Aguirre ya podrá contar con Ignacio Sosa para el encuentro ante los cebritas, luego de que el volante no pudiera estar ante Danubio el pasado domingo debido a un golpe.

Además, el propio Diego Aguirre pretende el regreso de Giovanni González para la temporada que viene.

Lo que probó Diego Aguirre

Más allá de todo esto, continúa siendo noticia la posibilidad de que Gonzalo Carneiro pueda llegar a Peñarol para la temporada que viene, luego de una consulta que hizo el presidente Ignacio Ruglio a Pablo Bentancur, su representante.

Como informó Referí este martes, en los aurinegros sostienen que el titular carbonero le consultó por todos los jugadores que representa, incluyendo a Carneiro y a Abel Hernández, entre otros.

Respecto a la práctica de Peñarol de este miércoles, Diego Aguirre realizó más de una prueba.

20250824 Maximiliano Silvera Peñarol River Plate Torneo Clausura 2025 Foto Inés Guimaraens (5) Maximiliano Silvera Foto: Inés Guimaraens

Una de las que hizo, según informó una fuente del club a Referí, fue volver a probar en ofensiva con el doble 9, la dupla formada por Maximiliano Silvera y por Matías Arezo, de gran encuentro contra Danubio, nuevamente juntos, luego de que ante los de la Curva, este último esperara en el banco.

Diego Aguirre aún no definió qué táctica utilizará contra Miramar Misiones -que se juega puntos muy importantes para intentar comenzar a zafar del descenso-, pero sí por ahora, probó con los dos delanteros juntos. Habrá que ver qué sucede de aquí en adelante en las prácticas de Los Aromos.